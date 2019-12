Zweite wartet auf ersten Sieg

Zum ersten Heimspieltag der laufenden Saison begrüßten die beiden Badmintonmannschaften des TV Bad Mergentheim in der Landesliga Neckar/Hohenlohe die Gäste vom SV Kornwestheim und vom BV Mühlacker und in der Bezirksliga Hohenlohe die Mannschaften des PSG Schwäbisch Hall und des TTC Gnadental.

Gegen den letztjährigen Absteiger aus der Landesliga hatte sich die 2. Badmintonmannschaft wenige Chancen ausgerechnet und das bewahrheitete sich auch in den einzelnen Partien. Lediglich das erste Herreneinzel mit Julian Welz und das Mixed Sabine Bieber/Jens Hackmann überzeugte und holte Punkte für den TV Bad Mergentheim zum 2:6-Endstand. Philipp Brenner im zweiten Herreneinzel und Regina Klein im Dameneinzel verloren allerdings ihre Matches unglücklich im dritten Satz, so dass ein Unentschieden sehr wohl im Bereich des Möglichen gewesen wäre. Auch im Abendspiel gegen Gnadental war die Chancenverwertung leider nicht besser. Diesmal waren das Damendoppel Klein/Bieber und Sabine Bieber im Einzel erfolgreich. Hannes Nique feierte an diesem Spieltag sein Debut in der 2. Badmintonmannschaft des TV Bad Mergentheim und musste erfahren, dass jugendliche Fitness gegen alte Erfahrung noch nicht bestehen konnte.

Besser machte es die 1. Badmintonmannschaft, die Kornwestheim mit einem deutlichen 7:1 wieder nach Hause schickte.

Für den TV Bad Mergentheim waren erfolgreich: Rein/Gabriel und Reiß/Seeber im Herrendoppel sowie Maier/Seeber im Mixed, die Herreneinzel von Martin Rein, Alexander Gabriel und Timo Reiß sowie das Dameneinzel von Jenny Beiersdorf. Lediglich die Beiersdorf-Sisters Lisa und Jenny verloren ihr Doppel unglücklich und knapp.

Mit diesem Schwung wollte man auch den Aufsteiger aus Mühlacker bezwingen. Leider lief es anders: Die gewohnten Punktelieferanten patzten und nach den Eröffnungsdoppeln lag man 0:4 hinten. Durch die Siege aller drei Herreneinzel Rein, Gabriel und Reiß konnte die 1. Badmintonmannschaft des TV Bad Mergentheim noch einmal auf 3:4 verkürzen. Das abschließende Dameneinzel musste die Entscheidung bringen. Leider verließen Jenny Beiersdorf krankheitsbedingt im dritten Satz die Kräfte und die Sportler aus der Kurstadt mussten ihre erste Saisonniederlage hinnehmen. mk/tb

