„Zweite“ bleibt weiter ohne Punkt

In der zweiten Verbandsrunde des Badischen Schachverbandes erlitten die beiden Teams des Schachclubs Buchen, jeweils in der klaren Außenseiterposition, jeweils eine 3:5-Niederlage. In der Verbandsliga Nord bot die „Zweite“ dabei beim SC Pforzheim eine respektable Leistung und schnupperte sogar an etwas Zählbarem, denn in drei Partien wurde nicht das Maximalmögliche herausgeholt.

Beeindruckend waren dabei die beiden vollen Punktgewinne von Matthias Gehrig und Jakob Schuhmacher an den Brettern zwei und drei: Gehrig bot im Endspiel etliche Züge vom Feinsten und gewann studienartig, Schuhmacher blieb mit Schwarz unter Druck stehend cool und setzte zum entscheidenden Konter an. Hinzu kamen zwei sichere Unentschieden von Felix Hefner (Brett 4) und Mannschaftsführer Carsten Gogollok (Brett 5). Der Pforzheimer Gegner von Karlheinz Eisenbeiser opferte einen Bauern, doch verteidigte sich der Buchener bis zum 31. Zug clever, ehe ein vermeintlicher Gegenschlag eine verlustbringende Lücke hatte.

Die restlichen drei noch laufenden Partien sahen danach alle sehr chancenreich für die Odenwälder aus, gingen aber letztendlich allesamt verloren. Am Spitzenbrett hatte Berthold Engel (gegen den bekannten FM Stefan Bücker) eine angenehme und aktivere Position erspielt, als er einen entscheidenden Zug übersah.

Über sechs Stunden Spielzeit

Patrick Schleißinger (Brett 7) hatte lange Zeit eine zumindest ausgeglichene Stellung, bevor er aktiv wurde und in Bedrängnis kam, der er nach fünfeinhalb Stunden Spielzeit nicht mehr Herr wurde. Besonders dramatisch verlief die Partie von Ersatzmann Ralph Schumacher an Brett 8 gegen den um über 350 Wertungspunkte besseren Markus Ungerer. Schumacher hatte materiellen Vorteil in hochkomplizierter Stellung, die selbst noch nach über sechs Stunden Spielzeit gewinnbar war, aber Schumacher ronn die Bedenkzeit davon, was einen Fehler nach sich zog. Damit ist der SC BG Buchen II weiterhin punktlos.

Einen großen Kampf lieferte der SC BG Buchen III in der Bezirksklasse Heidelberg/Odenwald ab. Obwohl stark ersatzgeschwächt und nur mit sieben Mann antretend verkaufte man sich mit der 3:5-Niederlage beim SC Gemmingen äußerst kämpferisch. Herausragend war dabei der beeindruckende Sieg des Jugendspielers Sandro Schmitt (Brett 7) gegen Fabian Sorg.

Bestechend waren auch die beiden Remisen von Dr. Ulrich Armasow und Tillman Schmucker an den Spitzenbrettern. Dem standen die Punkteteilungen von Rainer Bäuerle und Wladimir Burgart gegen übermächtige Gegner nicht viel nach. Lediglich Ruben Ziegler und Zacharias Müller verloren ihre Partien. Mit 1:3-Mannschaftspunkten rangiert der SC BG Buchen auf dem achten Tabellenplatz. eb

