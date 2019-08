Zwei Markelsheimer Brüder dominieren den Wettkampf

Sehr erfolgreich kehrten die Markelsheimer Turner vom Landesfinale des Schwäbischen Turnerbundes aus Heidenheim zurück. Im Rahmen des Gaufinales des Turngaues Hohenlohe Anfang Juni hatte sich 12 Markelsheimer Mehrkämpfer und Jahnwettkämpfer für die diesjährigen Landesmeisterschaften qualifiziert.

Vielseitigkeit war bei diesen Mehrkämpfen von den Sportlern gefragt. So mussten die Wettkämpfer im Alter von acht bis 18 Jahre nicht nur Disziplinen aus ihrem angestammten Bereich Gerätturnen absolvieren, sondern je nach Wettkampf auch aus den Bereichen Leichtathletik und Schwimmen.

Bei den Mehrkämpfern galt es neben den leichtathletischen Disziplinen Lauf, Weitsprung und Ballwurf noch die Geräte Boden, Barren und Reck bzw. bei den Turnerinnen Boden, Stufenbarren und Sprung zu absolvieren.

Bei der Jugend D 11 konnte Laurin Zaffran nach einem sehr guten und spannenden Wettkampf das oberste Treppchen auf dem Siegerpodest besteigen und die Medaille für den Landessieger in Empfang nehmen. Auch sein Bruder Liam Zaffran stellte mit Platz zwei in der Altersklasse der 13-Jährigen einmal mehr unter Beweis, dass er mit zu den besten Mehrkämpfern auf Landesebene in seiner Altersklasse gehört.

Die weiteren Platzierungen:

Schülermehrkampf: 5. Platz Fabian Pahl (AK 9); 16. Platz Ines Hofmann (AK 8); 28. Platz Emilia Zaffran (AK 9); 42. Platz Madlen Brand (AK 9), 40. Platz Alea Kohlschreiber (AK 10), 33. Platz Stefanie Metzger (AK 11), 23. Platz Franka Engert (AK 12).

Beim Jahnwettkampf galt es in der Leichtathletik die Disziplinen Lauf und Ballwurf sowie im Schwimmen 25 Meter oder 50 Meter Brust oder Kraul sowie 15 Meter oder 25 Meter Tauchen zu absolvieren. Im Gerätturnen mussten die Turner Übungen am Boden und Barren und die Turnerinnen am Boden und Stufenbarren den Kampfgerichten präsentieren.

Einen hervorragenden fünften Platz belegt hier dann auch Moritz Frank in der Altersklasse der Zehn- und Elfjährigen Jungs. Julia Frieß erkämpfte sich in der AK 8/9 Jahre einen 15. Platz und ihre Schwester Jolina Frieß bei den zehnjährigen Mädchen Platz 9. tsv

