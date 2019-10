Zwei junge Sportler schaffen über 100 Punkte

Der Main-Neckar-Turngau veranstaltete seine jährlichen Gaueinzelmeisterschaften beim FC Viktoria Hettingen. Nachdem Jugendleiter Michael Schmelcher vom Gastgeber die Turner vom SV Neunkirchen, SV Königheim, TV Königshofen und FC Viktoria Hettingen begrüßt hatte, starteten die Einzelwettkämpfe. Die Turner traten an diesem Tag nicht als Mannschaft an, sondern jeder Wettkampfteilnehmer versuchte für sich durch die sogenannten P-Übungen möglichst viele Punkte zu sammeln.

Während die Turner der Jahrgänge 2008 bis 2009 einen Vierkampf an den Geräten Boden, Sprung, Barren und Reck absolvierten, zeigten die älteren Turner, bis hin zum Herrenbereich, einen Sechskampf mit den zusätzlichen Geräten Seitpferd und Ringe. So waren an diesem Samstagnachmittag die unterschiedlichsten Übungen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden zu sehen. Die insgesamt 50 Turner boten den Zuschauern somit Übungen der P-3 bis zur technisch anspruchsvollen Übung P-9.

Zum ersten Mal Kür

In der Männerklasse wurde zum ersten Mal Kür geturnt nach den Vorschriften der Leistungsklasse LK IV. Der Unterschied zu den P-Übungen in den anderen Altersklassen ist, dass hier der Turner seine Kürübung selbst zusammenstellt und dementsprechend nach Schwierigkeit der einzelnen Elemente bewertet wird. Fachwart Dirk Michel vom Main-Neckar-Turngau erklärte den über 100 Zuschauern den Wertungsmodus.

Bei den jüngsten Wettkampfteilnehmern M 8/9 entschied Philipp Schmitt vom SV Neunkirchen mit 57,9 Punkten den Wettkampf deutlich für sich, gefolgt von Heinrich Marker (50,8 Punkte) vom TV Königshofen und dem drittplatzierten Daniel Gitt (50,7P) vom FC Hettingen. In dieser Altersklasse bestritten 8 Turner einen Gerätevierkampf.

Der Jahrgang M 10/11 war mit 21 Teilnehmern die größte Gruppe und hier lag die Punktedifferenz eng beieinander. Die Zuschauer sahen elegante Übungen bis hin zur P6. Die Podestplätze gingen an Felix Boch vom SV Neunkirchen mit 82,9 Punkten. Den zweiten Platz belegte Elias Hein (82 P) vor Jonas Günther (81,1P), beide vom FC Hettingen.

Bei den Turnern der Zwölf- und Dreizehnjährigen erturnte sich Lennard Scheible (91,9P) vom TV Königshofen den Gaumeistertitel vor Finn Pfeil (90,6P) und Sebastian Wiese (85,1P) beide vom FC Hettingen. In dieser Altersklasse waren acht Turner an den Sechs olympischen Geräten mit Schwierigkeitsgrad bis zur P 7 zu sehen.

Staudinger sichert sich Titel

In der Altersklasse M 14/15 waren nur zwei Turner am Start. Lucas Staudinger vom FC Hettingen sicherte sich mit 95,3 Punkten den Gaumeistertitel mit einem Vorsprung von 7,4 Punkten vor Julian Lesch (87,9P) vom TV Königshofen.

Die Turner der zweithöchsten Altersklasse M 16/17 zeigten an diesem Wettkampftag, dass sie der ältesten Altersklasse durchaus gewachsen sind und erturnten durch hohe Schwierigkeiten herausragende Wertungen. Noah Wörner gewann mit starken 102,9 Punkten den Gaueinzelmeistertitel vor Robert Balint (101,3P) beide vom FC Hettingen und durchbrachen somit die Schallmauer von 100 Punkten. Den dritten Platz sicherte sich Nico Zipf mit 94 Punkten vom TV Königshofen. In dieser Wettkampfgruppe warenfünf Turner am Start und boten Leistungen bis hin zur P9 an den Geräten.

In der ältesten Altersklasse 18+ waren acht Turner gemeldet, aber auf Grund von Verletzungen mussten vier Turner kurzfristig absagen. Wie bereits erwähnt wurde nach der LK IV geturnt und das Wertungssystem schlägt hier mit einer ganz anderen Punktezahl zu Buche im Vergleich zu den P-Übungen. Pascal Briem vom FC Hettingen trumpfte mit sauberen Kürübungen und schwierigen D-Elementen auf. Er gewann mit 53,8 Punkten den Gaumeistertitel vor seinem Teamkollegen Niklas Mackert (49,2P) und Thomas Steinhauer (43,1P) vom TV Königshofen.

Erfreulich für die Zuschauer war, dass mit Finn Pfeil (90,6P), Lennard Scheible (91,9P), Rico Leitz (93,1P), Nico Zipf (94P) und Lucas Staudinger (95,3P) mehrere Turner den Sprung über die 90 Punktemarke schafften. Die Schallmauer von 100 Punkten zu übertreffen gelang Robert Balint (101,3P) und Noah Wörner (102,9P). Nach der Siegerehrung zeigte sich Fachwart und Wettkampfleiter Dirk Michel aufgrund des reibungslosen Ablaufs sehr zufrieden. Er dankte den Kampfrichtern und den Jugendtrainern der jeweiligen Vereine für ihr Engagement. Unterstützt im Wettkampfbüro wurde er von Verena Schmelcher. Außerdem verwies er auf die hervorragende Organisation vor Ort durch Gunther Erg und Michael Schmelcher vom FC Hettingen. ls

