Zwei Fechter auf dem Podest

Ein Ranglistenturnier der Nachwuchsfechter der Disziplinen Herren- und Frauen-Degen fand in Schefflenz statt. Hierbei stellte der Fechtclub Hardheim/Höpfingen sieben Starter stellen. In der Altersklasse U15 wurde Lukas Weber 18, Leon Weber 15. und Katja Breunig Neunte. In der Altersklasse U11 h landete Hermann Breunig auf dem 13. Platz, Louis Jacob wurde Neunter und Monja Peschke erreichte als Dritte ihrem ersten Podestplatz. Der jüngste Im FC-Starterfeld, Lucas Jacob (U9) fuhr seinen ersten Turniersieg ein. huh

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.02.2020