Zielsicher auf Platz sechs gelandet

In der Franz-Baum-Halle in Welzheim wurde der 1. Bogenligawettkampf/Relegation Landesliga Nord ausgetragen. Die Blankbogenschützen des SV Edelfingen haben sich aufgrund ihrer hervorragenden Leistung in der Bezirksoberliga für diese Relegation qualifiziert.

Bei der Bogenliga handelt es sich eigentlich um einen Wettkampf, der unter den Recurveschützen ausgetragen wird.

Diese treten mit ihren Bögen, ausgestattet mit Visiereinrichtung, Stabilisatoren und Auszugsklicker, an. Von jeder Mannschaft starten innerhalb von zwei Minuten jeweils drei Schützen nacheinander, wobei jeder Schütze zwei Pfeile auf seine Zielscheibe im 3er-Spot abgibt, die in einer Entfernung von 18 Meter stehen.

Bei dem 3er-Spot handelt es sich um eine verkleinerte Zielscheibe, deren Wertung erst mit dem 6. Ring beginnt. Erschwert wird das Ganze, da der jeweilige Schütze erst an der Schießlinie seinen Pfeil aus dem Köcher nehmen darf und der nächste Schütze aus der Mannschaft die Wartelinie verlassen und an die Schießlinie treten darf, wenn sein Schützenkollege auf dem Rückweg die Wartelinie passiert hat.

In der Mannschaft der Edelfinger Bogenschützen starteten Dietmar Denk, Steffen Hess, Nikolai Popp und Walter Frank. Wolfgang Ulshöfer, der ebenfalls in dieser Mannschaft schießt, war an dem Wettkampftag verhindert.

Dass die Edelfinger Blankbogenschützen auch bei den Recurveschützen gut mithalten können, zeigt ihren 6. Platz von acht Mannschaften.

Im Turnier gingen sie im direkten Match gegen die Mannschaften des BSC Straßdorf und BSV Brackenheim als Sieger hervor, und gegen die Mannschaft des SGi Ditzingen erreichten sie ein Unentschieden. Ach bei den anderen Matches verpassten sie den Sieg nur knapp und mussten sich nach fünf Sätzen geschlagen geben. gd

