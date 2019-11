Weiter auf erste Punkte warten

Zum zweiten Spieltag der Schach-Bereichsliga empfing der SK Buchen-Walldürn den SC Rohrbach-Boxberg. Obwohl man mit nahezu bester Aufstellung antrat, war man auf dem Papier klarer Außenseiter gegen eines der stärksten Teams.

Nach gut 2,5 Stunden gingen fast gleichzeitig drei Partien zu Ende. Zuerst einigte sich Ronald de Swart mit seinem Gegner auf ein Remis in einer eher ruhigen und ausgeglichenen Stellung. Weniger gut lief es für Hans Leidecker an Brett zwei.

Die dritte Partie endete dann jedoch mit einem Sieg von Reiner Bechtold. Die nächsten Partien endeten leider weniger gut aus Sicht der Gastgeber. Zuerst musste sich Bastian Röse geschlagen geben. Auch Martin Frei musste seine Niederlage akzeptieren. Auch der Mannschaftsführer Markus Dosch war an diesem Tag nicht erfolgreich.

Spitzenspieler Joachim Münch hatte dieses Mal auch das Nachsehen, wobei eine Niederlage gegen die starke Polina Zilberman von Anfang an zu erwarten war. In der letzten noch laufenden Partie einigte man sich angesichts des bereits feststehenden Sieges der Gäste auf ein Remis. Mit dieser erwartbaren 2:6-Niederlage müssen die Walldürner noch ein wenig auf die ersten Punkte in der neuen Saison warten. br

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 13.11.2019