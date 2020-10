Wachbach II gewährte den Gästen keine Torchance

Kreisliga B 1 Markels./Elpersh. II – Berlichingen/J. 1:0

Die Gäste-Elf begann engagiert und erarbeitete sich die ersten Gelegenheiten, welche jedoch im Sande verliefen.

Zur Pause stand es leistungsgerecht Unentschieden. Die zweiten 45 Minuten waren geprägt von langen Bällen und individuellen Fehlern auf beiden Seiten. Im Eins-gegen-eins vollendete Josip Vlajnic unnachahmlich ins lange Eck zum 1:0. Die letzten 30 Minuten verteidigte die Heimelf und behielt die Oberhand bis zum Ende des Spiels. Billingsbach – Morsbach 4:1

Tore: 1:0 Daniel Ley (7.), 2:0 Daniel Ley (31. Foulelfmeter), 2:1 Unbekannt (34.) 3:1 Daniel Ley (39.), 4:1 Daniel Hörner (70.)

Die Heimelf zeigte eine mannschaftlich tolle Leistung, wo aber Daniel Ley mit drei Toren noch heraus stach.

Erst ein Schuss aus 29 Metern, dann ein Elfmeter und schließlich noch ein Freistoß, brachte den FC auf die Siegerstraße. Sindringen/Ernsb II – Althausen/N. 4:1 Waldenb. – Hohebach/Reng. 4:0 Kupferzell /Gaisb. – Schrozb 1:5 Ohrnberg – Dörzbach/Klep. 1:2 Kreisliga B 2

Michelbach/W. II – Rieden 1:3 Unterheimbach – Untersteinbach 6:4 Sulzdorf – Steinbach/Comb. II 4:2 Scheppach-Adolzfurt – Verrenb. 0:5 Waldbach – Bibersfeld 7:0 Hohebach/Rengers. – IITüngental 0:4 Tore: 0:1 Micha Weidenbach (3.), 0:2 Robin Burkart (31.), 0:3 Max Stutz (60.), 0:4 Robin Burkart (87.) – Zuschauer: 100 – Besonders Vorkomnisse: Gelbe Karte Hohebach/Rengershausen

Mit einer frühen Führung durch die Gäste begann diese Begegnung. Mancher Angriff konnte durch die Heimmannschaft erfolgreich nach vorne getragen werden – nie gelang der Abschluss.

Kreisliga B 4 Michelfeld II – Westheim II 3:0 Tore: 1:0 Elias Knapp (58.), 2:0 Jonas Wieland (78.), 3:0 Luca Gebert (85.) Michelfeld II – Gammesfeld II 12:0 Tore: 1:0 Tim Schürrle (7.), 2:0 Alex Grope (14.), 3:0 Elias Beck (25.), 4:0 Kevin Weis (39.), 5:0 Elias Beck (40.), 6:0 Fabian Fritz (41.), 7:0 Benni Haag (53.), 8:0 Fabian Fritz (58.), 9:0 Elias Beck (60.), 10:0 Kevin Weis (62.), 11:0 Benni Haag (64.), 12:0 Benni Haag (70.).

Wachbach II – Untermünkh. II 2:0 Tore: 1:0 Dario Stankovic (28.), 2:0 Vasile Jambu (52.) – Zuschauer: 75

Die zweite Mannschaft des SV Wachbach fährt den sechsten Dreier in Folge in der Kreisliga B4 ein und behält mit seinem Ergebnis die Punkte im heimschen Erpfental. In dem erwartet schweren Spiel agierten beide Mannschaften im ersten Durchgang auf Augenhöhe. Im zweiten Durchgang verwaltete der SV Wachbach dann geschickt die Führung und die Gäste kamen zu keiner nennenswerten Torchance mehr. Vasile Jambu konnte nach 52. Minuten einen verlängerten Ball zum 2:0 nutzen. SGM Niedernhall/Weißb. II – SV Westheim II

Dünsbach – Edelfingen II 4:2 Leukersh.-M. II – Ammertsw./M. II 0:1 Neuenst. II – Weikersh./Schäft./Laud. II 3:2 Von den oben aufgeführten Liga-Spielen ohne Spielbericht ging kein Beitrag bis zum Redaktionsschluss bei den Fränkischen Nachrichten ein.

