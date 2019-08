Vor einem echten Touchdownfestival

Die American-Football-Fans im Taubertal erwartet am Samstag, 3. August, zum letzten Heimspiel in der Oberligasaison ein wahres Highlight.

Schon im Hinspiel in Karlsruhe konnten beide Teams ein wahres Touchdownfestival zünden, das damals zugunsten der Badener Greifs ausging und das auch für die anstehende Partie etliche Punkte verspricht. Immerhin reisen die Gäste mit der besten Offense der Liga vom Rhein an die Tauber.

Was die Auf- und Abstiegsplätze angeht, haben freilich beide Teams ihre Rennen entschieden. Erst am letzten Wochenende mussten die Karlsruher nach einer mit 34:35 äußerst knappen Heimspielniederlage gegen die Tübingen Red Knights ihren bis dato anvisierten Relegationsplatz um den Aufstieg in die Regionalliga abgeben.

Wie schon im Hinspiel, das ebenfalls mit nur einem Zähler verloren ging, kam den Schwaben nach hohem Rückstand wohl der Wettergott zu Hilfe und machte den Badenern einen Strich durch die Rechnung.

So stehen sie auf einem gesicherten dritten Platz und führen damit das Mittelfeld mit 14:8 Punkten bei einem Touchdownverhältnis von 342:242 souverän an.

Zweiter Platz gesichert

Damit steht neben dem Ligameister Freiburg Sacristans nun auch für Tübingen wie bereits im Vorjahr der zweite Platz fest, der die Relegation in die Regionalliga be-schert. Gegner werden hier die Holzgerlingen Twister sein, so dass es zu einem schwäbischen Lokalderby kommen wird. Letztere haben nur die Heilbronn Miners hinter sich gelassen, die nun zwangsweise in die Oberliga absteigen.

Auch die unteren Ränge der Liga sind entschieden, da am vergangenen Wochenende die Fellbach Warriors die Reutlingen Eagles klar mit 20:0 besiegten.

Damit stehen die Neckar Hammer als Absteiger fest und die Warriors als Relegationsteilnehmer gegen den Landesligazweiten, der noch zwischen den Heidelberg Hunters und den Schwäbisch Hall Unicorns II ausgespielt sein wird.

Das Bad Mergentheim Wolfpack steht aktuell hinter den Reutlingen Eagles auf Rang 5 mit 8:12 Punkten bei einem Touchdownverhältnis von 161:236. Theoretische Chancen auf Rang 4 bestehen dann, wenn die Eagles ihr letztes Spiel gegen die Freiburger verliert und Bad Mergentheim in den Partien am Samstag und im Nachholspiel gegen die Neckar Hammers am 10. August einen Sieg und ein Unentschieden erreicht.

Dabei gilt es auch, den Respekt vor der Geschichte der Badener Greifs abzulegen, die es in den letzten 37 Jahren sogar den Titel des Deutschen Vizemeisters vorweisen können. Das freilich ist schon ein paar Jahre her und in den bisherigen fünf Aufeinandertreffen der beiden Teams konnte das Wolfpack vier Siege für sich verbuchen. Die erste Niederlage stammt allerdings aus dem Hinspiel in Karlsruhe, das bis zur Halbzeit mit 28:36 noch offen gehalten werden konnte, am Ende jedoch aus Sicht der Taubertäler mit 28:48 verloren ging.

Am Samstag nun verlangen die Kurstädter unter ihrem Headcoach Lukas Grice nach Revanche und hoffen auf die Unterstützung des heimischen Publikums, das als „12. Mann“ ihrem Team den Rücken stärkt. Für die Kleinen gibt es traditionell eine Hüpfburg, die es den Eltern erlaubt, sich voll auf das Spiel zu konzentrieren. Für Stimmung sorgen die „Spirit Wolf Girls“, die Cheerleader des Wolfpack. In diesem Jahr kooperieren sie mit „Perform Yourstyle“, der Musicalabteilung des Edelfinger Gesangvereins, die am Samstag einige Kostproben ihres Könnens zeigen werden. kvo

