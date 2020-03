Volkach setzt sich zur Wehr

VfL Volkach – TSV Röttingen 1:3 (25:22,23:25,23:25,20:25)

Röttingen: H. Dollmann, L. Dollmann, Franz, Gohsrich, Mehring, Metzger, Nast, Rein, Schulz, Ott, Weinberger.

In Volkach stand am Sonntag, 1. März, für die Männer des TSV Röttingen der verletze Spieltag der Saison auf dem Spielplan. Der VfL Volkach hatte sich den bisherigen Saisonverlauf anders vorgestellt. Anstatt um den direkten Wiederaufstieg in die Bayernliga mitzuspielen, standen die Volkacher vor dem Spiel bereits mit dem Rücken zur Wand. Sie mussten unbedingt punkten, um nicht den Abstieg in die Bezirksliga zu vermeiden.

Mit vollem Kader betraten die Volkacher vor heimischer Kulisse das Spielfeld und fanden zunächst besser in die Partie. Röttingen leistete sich vermeidbare Stellungsfehler und Unkonzentriertheiten im Block, wodurch sich die Heimmannschaft um einige Punkte absetzen konnte. Diesen Rückstand konnte der TSV auch bis zum 22:25-Endstand im ersten Durchgang nicht mehr entscheidend aufholen. Somit lastete im zweiten Satz schon eine Menge Druck auf dem jungen Team aus Röttingen, denn man musste diesen gewinnen, um selbst die Partie noch mit maximaler Punktausbeute zu beenden.

Es gelang den Gästen zwar ein besserer Start als noch im Satz zuvor. Allerdings spielte Röttingen alles andere als überzeugend. Insbesondere im Zuspiel war der TSV meilenweit von der Bestform entfernt. Aber Röttingen erhöhte den Einsatz, und der Kampfgeist der Jungs wurde belohnt. Auch schon aussichtslose Bälle wurden noch über das Netz befördert und sicherten dem TSV die entscheidenden Zähler bis zum knappen 25:23. Dank einer Aufschlagserie von Hannes Dollmann, der auf Röttinger Seite stabilste Spieler der Partie, erarbeiteten sich die Gäste einem Vorsprung von sechs Punkten im dritten Satz. Diesen verteidigten konnten die Jungs aus Röttingen leider nicht. Volkach kam heran und glich durch starke Aufschläge aus, die die Röttinger nicht sauber annahmen. Zur Satzmitte musste der TSV wieder einem Rückstand von drei Punkten hinterherlaufen. Punkt für Punkt wurde so bis zum knappen Satzgewinn von 25:23 Zählern gekämpft. Der vierte Satz glich den anderen. Röttingen setzte sich nicht ab, weil Volkach durch seinen Mittelangriff erfolgreich agierte und der TSV gegen den Angreifer kein Mittel fand. Bis zum 20:20 wankte der Satz hin und her, wobei der TSV meist einige Punkte führte und Volkach immer wieder ausglich. Erst durch die Einwechslung von Jannik Rein für den Aufschlag gelangen die wichtigen Punkte zum 25:20-Entstand, der die Partie für den TSV entschied. Vorläufig steht der TSV damit an der Tabellenspitze, weil die Konkurrenten aus Stein und Zirndorf noch zwei Partien weniger haben. Auf den Drittplatzierten hat der TSV aber mittlerweile ein Polster von acht Punkten Vorsprung. Am Samstag, 7. März, kommt es in der letzen Saisonpartie zum „Gipfeltreffen“. In Zirndorf spielt der TSV zunächst gegen den Gastgeber, ehe dann noch Zirndorf gegen Stein antreten muss. Zumindest auf den Relegationsplatz kann sich der TSV berechtigte Hoffnungen machen. Für die Meisterschaft reicht es nur dann, wenn Stein in den letzten drei Partien noch einige Punkte abgibt. tsv

