Vier Siege aus fünf Spielen

Recht erfolgreich startete die Kegelabteilung des SV Seckach in die neue Runde. Wie im vergangenen Jahr stellen die Damen und Herren insgesamt drei Mannschaften. Im Bezirk Mittlerer Neckar spielen die Herren in der Regionalliga, die Damen in der Bezirksliga und die Gemischte in der Bezirksklasse B. Die ersten beiden Spieltage begannen alle Mannschaften mit Heimspielen, wobei nur die Gemischte das erste Spiel verlor. Folgende Ergebnisse wurden erzielt:

Herren: SV Seckach – SKV Brackenheim II 7:1, SV Seckach – KSV Weissach 5:3.

Damen: SV Seckach – SKV Aspach 6:0.

Gemischte: SV Seckach g – Spvgg Möckmühl g 3:5, SV Seckach g – KSV Weissach g 6:2.

