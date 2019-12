Unverhofft kommt doch oft

Zum Jahresabschluss liefen die Sportkegler des SV Seckach wieder zu alter Form auf. Im letzten Spiel des Jahres holten sie sich im Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten einen Punkt, mit dem man vorher eigentlich nicht gerechnet hatte.

Für die gemischte Mannschaft lief es dagegen nicht so gut. In Aspach war man nie in einer Position, aus der man sich Hoffnung auf einen Sieg oder zumindest Punkt machen durfte. Trotz guter Leistungen der Seckacher ließen die Aspacher nie Zweifel an ihren Ambitionen, dieses Spiel zu gewinnen, aufkommen.

Die einzelnen Ergebnisse:

TV Unterlenningen – SV Seckach 4:4 (3143:3138 Holz). Gespielt haben: Christopher Karle (479), Markus Münnich (552), Rainer Miesch und Reinhold Winter (542), Florian Arthofer (494), Markus Winter (527), Jürgen Rettet (544).

SKV Aspach g. – SV Seckach g. 6:2 (2866:2753 Holz). Gespielt haben: Lukovskij Artem (426), Sylvia Thierl (482), Sven Arthofer (566), Vanessa Arthofer (460), Helmar Arthofer und Heidi Sander (383), Gabriele Büchler (436).

Am 11. Januar findet um 12.30 Uhr das erste Heimspiel der Herrenmannschaft im neuen Jahr statt. Dieses Spiel wird auch gleich richtungsweisend werden, denn es geht gegen den Tabellendritten. Weiter geht es dann um 16 Uhr, wenn das Frauenteam sein erstes Heimspiel des Jahres austrägt. Am 12. Januar, 11 uhr spielt die „Gemischte“ svs

