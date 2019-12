Unterricht auf vielen Instrumenten

Main-Tauber-Kreis.„Musik machen ist eine lebensbereichernde, künstlerisch-kreative Beschäftigung und ist wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen“. Die Musikschule Hohenlohe bietet Instrumentalunterricht in zahlreichen Fächern. Der Unterricht wird von ausgebildeten Lehrkräften unterrichtet. Es wird Einzelunterricht sowie Gruppenunterricht angeboten. Neu im Angebot ist der Veeh-Harfen-Unterricht als Gruppenunterricht. Ein Einstieg in die Eltern-Kind-Gruppen der Kinderwelt Musik in Igersheim, Weikersheim und Gerabronn für Kinder ab ½ Jahren bis zu drei Jahren ist immer zum Monatsbeginn möglich. Es sind noch Plätze frei. Die Termine für die Kurse sind wie folgt: In Weikersheim: montags von 16 bis 16.45 Uhr im katholischen Gemeindehaus. In Igersheim: mittwochs von 16 bis 16.45 Uhr im Kulturhaus, Saal. In Gerabronn donnerstags von 15.30 bis 16.15 Uhr im Kindergarten Zeppelin-Eck. Weitere Informationen sowie Anmeldeformalitäten können auf der Webseite www.musikschule-hohenlohe.de heruntergeladen oder bei der Schulleitung, in der Geschäftsstelle und per E-Mail angefordert werden. pm

