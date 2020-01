Ungeschlagen und souverän ganz vorn

Die Endrunde der D-Junioren-Hallenkreismeisterschaften wurde in der Rosenberger Sporthalle im Rahmen des VR-Talentiade Cups, an dem sechs Mannschaften der JSG Alt-heim/Eberstadt/Götzingen, JSG Ravenstein/Rosenberg, JSG Wall-dürn/Hainstadt/Hettigenbeuern, FC Viktoria Hettingen, JSG Großeicholzheim/Seckach/Zimmern und der SV Osterburken teilnahmen. Die vielen Zuschauer und Fans der Mannschaften sahen zwar keine torreichen aber stets faire Spiele. Am Ende des Turniers setzte sich die junge D-Juniorenmannschaft der JSG Walldürn/Hainstadt/Hettigen-beuern durch, die sich ungeschlagen und souverän den Meistertitel dieses Endrundenturnieres sicherte.

Teil der VR-Talentiade

Kreisjugendleiterin Patricia Jakob sowie Staffelleiter Lukas Hauck nahmen mit Unterstützung von Bankvorstand Bernhard Eckert (Volksbank Kirnau) und Fußballkreisvorsitzendem Klaus Zimmermann (Rosenberg), die Siegerehrung vor. Wie Jakob sagte, freue man sich, dass die örtliche Volksbank Kirnau diese Talentiade-Veranstaltung im Fußball erneut unterstützt. Diese Hallenkreismeisterschaft ist Teil der VR-Talentiade. In der Endrunde des Turniers standen sich die sechs besten Mannschaften des Fußballkreises Buchen gegenüber und spielten untereinander den Hallenkreismeister aus, der sich für die Badischen Futsal-Meisterschaften D-Junioren (Endrunde VR-Talentiade-Cup) in der Straubenhardthalle in Straubenhardt im Fußballkreis Pforzheim am 16. Februar qualifiziert, wofür sie viel sportlichen Erfolg wünschte.

Pokal überreicht

Unter dem Beifall der anwesenden Fans überreichte die Jugendleiterin an die siegreiche Mannschaft den neuen Futsal-Hallenkreismeister der JSG Walldürn/Hainstadt/Hettigenbeuern den Siegerpokal sowie eine Urkunde und Präsente der Bank, die alle Mannschaften erhielten. Für die beiden Bestplatzierten gab es noch einen Spielball dazu. Auf den weiteren Plätzen folgten: 2. Platz FC Viktoria Hettingen; 3. Platz JSG Raven-stein/Rosenberg; 4. Platz JSG Alt-heim/Eberstadt/Götzingen; 5. Platz SV Osterburken und den 6. Platz belegte die JSG Großeicholzheim/Seckach/Zimmern. Kreisjugendleiterin Patricia Jakob bedankte sich beim TSV Rosenberg für die Bewirtung des Turnieres sowie den Schiedsrichtern Thomas Mistele, Marcel Jurk und Holger Jakob für die umsichtige Leitung der 15 Fußballspiele und dem anwesenden Kreisjugendteam für die Turnierleitung.

