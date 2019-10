Übungen sind individuell angepasst

Die Turnsaison beginnt wieder am Samstag, 19. Oktober, mit der Gauliga. Die Gauliga ist in einen Vorkampf und einen Rückkampf eingeteilt. Hier werden die Punkte von beiden Wettkämpfen zusammengezählt, und erst beim Rückkampf werden die Sieger gekürt.

Am Samstag werden Turnerinnen der Vereine Neunkirchen, Mosbach, Königshofen, Tauberbischofsheim, Neckarelz und Reisenbach-Mudau in die Tauberbischofsheimer Wörthalle kommen und in verschiedenen Ligen gegeneinander antreten.

Bei diesem Mannschaftswettkampf können bis zu acht Turnerinnen in eine Mannschaft. Davon zeigen fünf Mädchen ihre Übung am Gerät und werden von Kampfrichtern nach bestimmten Vorschriften bewertet. Die drei besten „Benotungen“ werden in die Gesamtwertung der Mannschaft übertragen. Beim Vorkampf wird die Gesamtwertung nur vermerkt und beim Rückkampf, der im noch Oktober stattfinden wird, werden diese Punkte mit der Gesamtwertung vom Rückkampf verrechnet.

Jahrgangsoffen

Der erste Durchgang beginnt um 9.30 Uhr mit den Jugendturnerinnen, das Einturnen beginnt bereits um 8.45 Uhr. Hier starten in der A-Liga zwei Mannschaften gegeneinander an und in der B-Liga sind es vier Teams. Dadurch, dass in diesen beiden Ligen jahrgangsoffen gestartet wird, gibt es keine Altersbegrenzung – weder nach oben noch nach unten.

Eine Besonderheit am Vormittag ist, dass die Mädchen, die in der A und B Liga starten, nicht wie gewöhnlich Pflichtübungen zeigen, bei dem die Übung fest vorgeschrieben ist. Es werden Übungen geturnt, die an die Turnerin individuell angepasst wurde und Elemente mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden geturnt werden können.

Wenn das Element einen hohen Schwierigkeitsgrad hat, kann die Turnerin sich auch eine höhere Wertung erturnen.

Kristina Greco steht zur Hilfe bereit, wenn es noch Unsicherheiten und Fragen bezüglich den LK-Übungen gibt.

Am Mittag gehen diej üngeren Turnerinnen (Jahrgang 2002 und jünger) an den Start und beginnen um 12 Uhr. Das Einturnen beginnt bereits um 11 Uhr. In der C-Liga starten zwei Mannschaften, und in der D-Liga turnen sechs Teams gegeneinander.

Die jüngsten an diesem Tag starten in der E-Liga und hier sind es ebenso stolze sechs Mannschaften. Für einige wird es der erste Wettkampf sein.

Zuschauer sind bei freiem Eintritt willkommen. cz

