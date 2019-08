TSV ist nicht zu schlagen

Die Markelsheimer Nachwuchsteams haben sich nach der U8-Meisterschaft (wir berichteten) zwei weitere Meisterschaften jeweils ungeschlagen im Doppelpack in den Altersgruppen U10 und U12 gesichert.

Die U10 Midcourt-Youngsters erkämpften sich den Titel mit insgesamt fünf Siegen gegen Beilstein, Neuenstein, Künzelsau, Möckmühl und Obersulm. Obwohl der zweiten Midcourtmannschaft nur ein Sieg gelang, erfüllte sie ihre Aufgabe mit Bravour. Da die meisten der Mädchen und Buben das erste mal bei der Verbandsrunde teilgenommen haben, stand hier das Motto „Dabei sein, Spaß haben und Erfahrung sammeln“ im Mittelpunkt.

Das U12-1-Team hatte mit sechs Siegen in Folge den Meistertitel in ihrer Gruppe fest in der Hand. Zur Überraschung aller gelang der zweiten U12 Mannschaft der Sprung aufs Treppchen. Mit dem zweiten Platz hinter dem Meister aus Lauffen hatte, nach einem holprigen Start in die Saison, niemand gerechnet. gi

