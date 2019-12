TSV erst klar unterlegen und dann mit dem längeren Atem

Zwei Sieg feierte die erste Frauenmannschaft der Volleyballerinnen des TSV Röttingen in der Landesliga.

SG TV Unterdürrbach/DJK Waldbüttelbrunn – TSV Röttingen 3:0 (25:11, 25:13, 25:16)

Der erste Satz startete zunächst ausgeglichen. Durch einen Einbruch der Gäste bei 8:8 setzte sich die SG ab und beendeten den ersten Satz ziemlich klar mit 25:11. Auch im folgenden Satz setzten sich die Röttinger nicht durch und verloren aufgrund von vielen Eigenfehlern den Satz ebenso mit 13:25. Im dritten Satz hatten die Spielerinnen wieder Mut und forderten den Tabellen-Zweiten. Durch eine gute Blockabwehr und Sicherung am Netz kämpften sich Röttinger durch den Satz und mussten sich trotzdem mit 16:25 geschlagen geben.

TSV Röttingen – TSV Eibelstadt II 3:2 (23:25, 25:22, 25:20, 20:25, 15:10)

Im zweiten Spiel trafen die Röttinger Frauen auf den Absteiger der Bayernliga, den TSV Eibelstadt II. Mit großer Motivation begannen sie den ersten Satz. Durch druckvolle Aufschläge und guter Annahme hielten sie mit dem Gegner gut mit. Allerdings reichte das nicht aus, um den Satz zu gewinnen.

Den zweiten Satz starteten die TSV-Frauen souverän und setzten sich sofort ab. Die Führung wurde bis zum Ende des Satzes gehalten und so gewannen sie den Satz mit 25:22. Anschließend knüpften die Röttingerinnen an den vorherigen Satz an und zeigten mit starker Abwehr, dass sie das Spiel gewinnen können. Somit gelang es ihnen auch, den Satz mit 25:20 für sich zu entschieden.

Trotz Siegeswillen hielt der TSV im vierten Satz die Konzentration nicht aufrecht und musst hart um jeden Ball kämpfen. Leider reichte dies nicht aus und der Satz musste mit 20:25 an den TSV Eibelstadt abgegeben werden. Der Tie-Break gestaltete sich zunächst sehr ausgeglichen. Mit starken Angriffen gingen die Mädels mit Unterstützung der angereisten Fans in Führung. Spannend, aber dennoch klar gestalteten sie den letzten Satz und gewannen diesen mit 15:10. Somit holten sich die TSV-Frauen gegen dem TSV Eibelstadt zwei Punkte für die Tabelle.

Am 11. Januar geht es in Katzwang-Schwabach weiter.

Röttingen: Carina Fries, Mareike Haag, Christine Hofmann, Nadine Hofmann, Sonja Krieger, Julia Roman, Vanessa Schmitt, Carolin Thomas, Katharina Weid. Trainerin: Elke Treiblmair-Thomas.

