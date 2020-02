Trauben im Glaspalast hängen noch zu hoch

Der Glaspalast in Sindelfingen war Austragungsort der Süddeutschen Leichtathletikmeisterschaften. Mit am Start auch Carlotta Peppel und Sophia Quenzer von der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim, weil sie die Qualifikationsnormen für Hochsprung und den 60-Meter-Hürdenlauf erreicht hatten.

Es war klar, dass beide in dem hochklassigen Athletenfeld mit Teilnehmern aus acht Landesverbänden nicht mithalten können. Daher ging es vorrangig um einen Formtest, mit dem Ziel, an persönliche Bestleistungen heranzukommen.

Das gelang Carlotta Peppel beim Hochsprung recht gut. Die von ihr übersprungenen 1,56 Meter bedeuteten eine weitere Steigerung gegenüber den letzten Hallenwettkämpfen. Die nächste Höhe von 1,61 Meter war diesmal noch nicht zu schaffen, damit wäre Carlotta Peppel im Finale sogar unter den ersten Acht gewesen. 1,56 Meter überquerten mit Carlotta Peppel noch weitere sieben Springerinnen, die die Plätze ab dem 9. Platz unter den über 20 Springerinnen belegten. Es siegte Lara Mößthaler/Wasserburg mit 1,64 Meter. Sophia Quenzer kam diesmal überhaupt nicht mit ihrem Anlauf zurecht und war deshalb mit den übersprungenen 1,46 Meter nicht zufrieden. Für alle Teilnehmerinnen am Hochsprung war die ständige Unterbrechung durch die zugleich stattfindenden Sprints in der Anlaufbahn eine große Beeinträchtigung. Viele Springerinnen blieben unter ihren Bestleistungen. Carlotta Peppel startete noch im 60-Meter-Hürdenlauf. Hier traten sehr leistungsstarke Athletinnen an, die das ganze Winterhalbjahr in Hallen mit Kunststoffboden wettkampfnah trainieren. Deshalb ging es für die LG-Athletin nur darum, sich persönlich zu steigern.

Carlotta Peppel begann mit einem Blitzstart und lief zunächst sehr gut über die ersten drei Hürden, dann ging etwas der Rhythmus verloren. Trotzdem gab es mit 9,51 Sekunden eine neue PB über die kurze Hürdenstrecke. Das ist eine gute Motivation für weitere Leistungs-steigerungen in den kommenden Wettbewerben. rw/hl

