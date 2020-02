Ticket für „Bayerische“ gelöst

Röttingen.Die U14-Volleyballer des TSV Röttingen trafen in Rednitzhembach bei Nürnberg auf die Besten aus den Regierungsbezirken Ober-, Mittel- und Unterfranken sowie der Oberpfalz, um die Nordbayerische Meisterschaft auszuspielen. Am Start waren insgesamt zwölf Teams, aufgeteilt in vier Gruppen. Als Dritter der Bezirksmeisterschaften in Unterfranken ging das Röttinger Team nicht als Titelfavorit ins Rennen, trotzdem war das Ziel aufgrund der Leistungen der vergangenen Jahre die Qualifikation zur Bayerischen Meisterschaft.

Vorrunde gut gemeistert

In der Vorrunde waren die Gegner SC Memmelsdorf und der favorisierte Oberpfalzmeister VC Amberg. Im ersten Spiel besiegten die Röttinger den SC Memmelsdorf trotz Startschwierigkeiten und Unkonzentriertheiten klar mit 2:0 Sätzen.

Im zweiten Vorrundenspiel traf Röttingen auf den Mitfavoriten VC Amberg; einen echten Gradmesser für den weiteren Turnierverlauf. Dies zeigte sich bereits im ersten Satz, der ausgeglichen verlief. Röttingen setzte sich erst am Satzende ab. Der TSV Röttingen konnte sich nicht auf clevere taktische Veränderungen des Gegners einstellen und verlor den zweiten Satz deutlich. Es kam zum Entscheidungssatz.

In der Satzpause reagierten die Röttinger Trainer und stellten das Team auf die veränderte Spielweise ein. Dies zeigte gleich zu Beginn Wirkung, und die Röttinger erarbeiteten sich einen Vorsprung, den sie bis zum Schluss hielten. Mit dem 2:1-Sieg war Röttingen Gruppenerster und qualifizierte sich direkt für das Viertelfinale am Samstagabend.

Nach langem Warten stand mit dem VC Schwandorf der Viertelfinalgegner fest. Im letzten Spiel des Abends zeigten die Röttinger Jungs nochmals eine konzentrierte Leistung und besiegten den VC Schwandorf mit 2:0. Das zuvor gesteckte Ziel, die Qualifikation zur Bayerischen Meisterschaft, war mit dem Einzug ins Halbfinale geschafft.

Am Sonntag traf der TSV Röttingen abermals auf den Vorrundengegner VC Amberg. Im Bewusstsein, dass man diesen Gegner schon geschlagen hat, ging man mit Selbstbewusstsein aber auch mit dem nötigen Respekt in die Partie. Durch die Vorrundenbegegnung kannte man jeweils die Stärken und Schwächen des Gegners, und es entwickelte sich wieder eine spannende Partie auf Augenhöhe. Nach verlorenem erstem und gewonnenem zweiten Satz musste wieder der Tie-Break entscheiden. Hier erspielte sich Röttingen am Ende einen Zweipunktevorsprung und gewann mit 15:13. Das Finale war erreicht.

Hirschaid Gegner im Finale

Im zweiten Halbfinale setzte sich der VC 06 Hirschaid gegen den TSV Zirndorf durch und war damit Gegner im Endspiel. Hier setzten die Röttinger Spieler die Vorgaben der Trainer Gehringer und Johne hervorragend um. Sie gewannen deutlich mit 25:14 und 25:12 und damit die Nordbayerische Meisterschaft.

Stolz und glücklich nahmen die Jungs bei der abschließenden Siegerehrung auf dem obersten Treppchen die T-Shirts für die Bayerische Meisterschaft am 28./29. März in Mühldorf am Inn entgegen. Dort werden sie auf die besten südbayerischen Mannschaften treffen, Nordbayern vertreten und um eine gute Platzierung kämpfen. tsv

