Thomas Tietz Bester der Bad Mergentheimer

Vor kurzem fand wieder einmal der Highlander-Radmarathon statt. Dieses im Bereich Vorarlberg stattfindende Rennen mit 180 Kilometer und knapp über 4000 Höhenmetern über die Schwergewichte Bödele, Hochtannberg, Flexenpass, Faschinapass und Furkajoch erfreut sich von Jahr zu Jahr größerer Beliebtheit.

In diesem Jahr machten sich ein halbes Dutzend ambitionierte Radfahrer der Radsportgruppe TV Bad Mergentheim auf den Weg nach Hohenems, die meisten von ihnen als unmittelbare Wettkampfvorbereitung auf den in drei Wochen stattfindenden Ötztaler Radmarathon.

Bei Kaiserwetter setzten sich die rund 1200 Teilnehmer früh morgens in Bewegung. Schon zu Beginn des Rennens war abzusehen, dass die Mergentheimer Fraktion die Zeiten aus dem Vorjahr deutlich verbessern würden. Der sonst als Triathlet startende Thomas Tietz wollte es offenbar wissen und versuchte von Anfang an, das horrende Tempo der Spitzengruppe mitzufahren. Dies gelang ihm auch über weite Strecken des Wettkampfes, lag für ihn nach der Hälfte der Distanz der Treppchenplatz noch in Reichweite.

Leider musste er zum Ende hin etwas seinem hohen Tempo Tribut zollen. Nichtsdestotrotz wurde er in einer Zeit von 5.32 Stunden 41. In der Gesamtwertung und Bester der Mergentheimer Mannschaft.

Knapp dahinter kam Dauerbrenner Andy Kellner. Dieser nahm schon zum wiederholten Male am Highlander teil und konnte sich auch in diesem Jahr weiter steigern. Nur drei Plätze dahinter kam er mit einer Gesamtzeit von 5.34 Stunden sichtlich zufrieden mit der Vorbereitung auf sein Jahreshöhepunkt im Ötztal ins Ziel. Weitere 5 Minuten drauf kam dann auch schon der Igersheimer Michael Balling. Auch dieser zeigte sich mit seiner Zeit und dem Gesamtrang 53 äußerst zufrieden mit dem Tag. Die ersten hundert im Gesamtklassement verfehlte Rolf Tack äußerst knapp. Dennoch schaffte er es, die 6 Stunden Marke zu knacken und rollte mit genau 5.59 Stunden über die Ziellinie.

Auch eine Leistungssteigerung gegenüber dem letzten Jahr erreichte Jens Jurgan. Auch er steht mitten in der Vorbereitung für den Ötztaler Marathon und belegte am Ende mit 6.13 Stunden Gesamtrang 137.

Sechster im Bunde war Christoph Uibel, der am Ende bei einer Zeit von 6,46 Stunden in Hohenems einfuhr.

Alle Teilnehmer zeigten sich einmal mehr begeistert von dieser hervorragend organisierten Veranstaltung. Das gute Wetter am Wettkampftag trug hier natürlich wesentlich dazu bei. Am Ende war man sich wieder einmal einig, dass dieser Wettkampf einen festen Platz im Bad Mergentheimer Radsportkalender bekommt. tvm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.08.2019