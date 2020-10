Tabellenführer punktet im Spitzenspiel nicht

Markelsh./Elp. – Mulf./Holl. II 2:3

Tore: 0:1 2 Christoph Müller (21.), 0:2 Christoph Müller (26.), 1:2 Marcel Karausch (56.), 1:3 Marco Tussetschläger (64.), 2:3 Sascha Silberzahn (70.). – Zuschauer: 220.

Im Topspiel des neunten Spieltags der Kreisliga A3 begannen beide Teams zurückhaltend und waren um die Kontrolle des Spielgeschehens bemüht. In der 9. Minute die erste 100-prozentige Torchance für den Tabellenführer aus Markelsheim und Elpersheim. Regisseur Daniel Wischke spielte den agilen Michler mustergültig frei, welcher den Torwart umspielte, den folgenden Abschluss aber anschließend am Tor vorbei setzte. Die nächste gute Gelegenheit der Heimelf auf den Führungstreffer in der 20. Minute durch einen guten Flankenlauf durch Michler, welcher den Ball auf Wischke brachte. Der Kopfball ging allerdings stark bedrängt vom Abwehrspieler der Gäste am Gehäuse vorbei. Kurz darauf dann wie aus dem Nichts die Führung der Gäste durch Müller. In der Folge eines Einwurfs kombinierten sich die Gäste durch die Abwehr und ließen dem Schlussmann Benkert keine Chance. Kurz darauf der nächste Schock für die Einheimischen, 0:2, dieses Mal nach schöner Kombination über mehrere Stationen. So ging es dann auch in die zweiten 45 Minuten. Markelsheim/Elpersheim war weiterhin spielbestimmend und kam so in der 55. Minute zum überfälligen Anschlusstreffer durch Marcel Karausch. Die Gäste antworteten jedoch postwendend in der 62. Minute mit dem 3:1 durch die Verwertung irer 3. Torchance. Markelsheim gab sich jedoch noch nicht geschlagen und kam durch Silberzahn per Kopf nach einer Standardsituation nochmal auf 2:3 heran. Kurz vor Abpfiff ergab sich die Chance durch Silberzahn auf den Ausgleichstreffer, der Kopfball ging jedoch am Gehäuse vorbei. So blieb es beim 2:3-Auswärtserfolg für die SGM aus Mulfingen und Hollenbach.

Niederstetten – Wiesenbach 3:0

Tore: 1:0 F. Löber (33.), 2:0 V. Rushiti (50.), 3:0 J. Ziegler-Schulz (70.).

Die Rollen im Spiel zwischen dem TVN und den Gästen vom SCW waren von Anfang an klar verteilt. Fußballerisch konnten die Blauen gegen die Roten nicht mithalten und so versuchten die Gäste mit Kampf gegen zu halten, was auch eine halbe Stunde einigermaßen gelang, denn die größte Chance zur Führung resultierte aus einem verunglückten Rettungsversuch eines Wiesenbach-Verteidigers der vom eigenen Keeper Hanselmann aber knapp über die Latte gelenkt werden konnte. Chancenlos war der Gästetorhüter dann nach 33 Minuten, als sich Fabian Löber ein Herz nahm und von der Strafraum-Grenze mit einem überlegten Schuss ins lange Eck das 1:0 für die Hausherren erzielte. Jona Benz hätte kurz vor der Pause erhöhen können doch sein Kopfball strich haarscharf am Kasten vorbei. Besser machte es dann Visar Rushiti direkt nach dem Seitenwechsel der eine Flanke von David Stussnat per Direktabnahme unter die Latte zum 2:0 beförderte. Ebenfalls nach einer schönen Flanke markierte Jan Ziegler-Schulz in der 70. Minute das entscheidende 3:0 bei dem es bis zum Ende der einseitigen Partie auch blieb.

Blaufelden – Apfelb./Herrenz. 1:0

Tore: 1:0 Adrian Heger (50.)

Nachdem Blaufelden am letzten Wochenende auf die SGM Markelsheim/Herrenzimmern, den souveränen Tabellenführer der A3, etwas Land verloren hatte, hoffte man nun, den alten Abstand wieder herstellen zu können, zumal die Markelsheimer bereits am Samstag ihr Spiel in Mulfingen mit 2:3 verloren hatten. Doch die Begegnung begann von beiden Seiten eher verhalten. In der ersten Hälfte gab es kaum Torchancen und zur Halbzeit trennte man sich 0:0. Im zweiten Durchgang ging es etwas mehr zur Sache und bereits fünf Minuten nach Wiederanpfiff konnte Adrin Heger das Leder nach einer schönen Ballstafette zum 1:0 im gegnerischen Tor unterbringen. Man sollte meinen, die Führung hätte dem TSV etwas mehr Sicherheit gegeben. Doch das Gegenteil war der Fall, Apfelbach kam immer mehr ins Spiel und in der Folge sah es fast so aus, als würde Blaufelden um den Ausgleich betteln. Doch es gelang dem TSV, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen.

Creglingen – Nagelsberg 1:3

Tore: 1:0 Dennis Dittrich (17.) , 1:1 Vitali Baron (38.), 1:2 Vitali Baron (68.), 1:3 Vitali Baron (88.). – Zuschauer:110.

Beide Mannschaften spielten von Beginn an offensiv nach vorne und versuchten den Führungstreffer zu erzielen. Der gelang Dittrich nach einer weiten Flanke im zweiten Versuch. Danach übernahmen die Gäste wieder die Initiative. FC-Keeper Klein rettete noch glänzend im eins gegen eins gegen Baron, gegen den Kopfball des selben Spielers wenige Minuten später hatte er keine Chance und es stand 1:1. Im Anschluss versuchten beide Mannschaften Kontrolle in ihr Spiel zu bekommen, weitere Chance zur Pausenführung blieben aus. Nach dem Seitenwechsel dasselbe Bild, beide Mannschaften standen defensiv sicher. Folgerichtig fiel nach einer Ecke die Gästeführung, als wiederum Baron per Kopf zur Stelle war. Die endgültige Entscheidung fiel zwei Minuten vor dem Ende – wiederum war es Vitali Baron, der den verdienten Auswärtssieg sicherte.

Taubertal/Rött. – Harthausen 2:2

Tore: 0:1 Joachim Ruck (1.), 1:1 Timo Schnabel (3.), 1:2 Joachim Ruck (56.), 2:2 Maik Fermüller (72.)

Nach einem schwachen Auftritt muss sich die SGM mit einem 2:2-Unentschieden, gegen kämpferisch überzeugende Gäste begnügen. Die Partie startete furios. Bereits in der 1. Minute brachte Joachim Ruck seine Farben mit einem schönen Schuss in Führung. Die Antwort der Heimelf ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Timo Schnabel traf kurz darauf nach einem Standard per Kopf zum 1:1. Danach entwickelte sich eine umkämpfte Partie mit leichten Feldvorteilen für den SV Harthausen. Die SGM kam mit dem hohen Pressing und der robusten Spielweise der Gäste nicht gut zurecht und hatte bis zur Pause offensiv nichts mehr zu bieten. Danach gewannen die Gäste aus einer Pressingsituation den Ball und zogen schnell Richtung Strafraum. Das darauf folgende Foul darf als unnötig bezeichnet werden und führte folgerichtig zum Elfmeter, der souverän verwandelt wurde. Im Anschluss kam die Heimelf etwas besser in die Partie, während die Gäste zeitweise etwas müde wirkten. Der Ausgleich fiel dann aber glücklich. Der Gästetorhüter wurde vom eigenen Mann behindert und konnte den Ball somit nicht klar klären. Der Ball landete somit bei Maik Fermüller, der am langen Pfosten wartete und mit etwas Fortune zum 2:2 einschob. Kurz darauf hätte die Partie eine unerwartete Wendung nehmen können, der 3:2 Treffer von Lukas Mohr nach schönem Zuspiel von Maik Fermüller zählte jedoch aufgrund einer Abseitsstellung nicht. In der Schlussphase waren die Gäste wieder präsenter, verzogen jedoch einmal aus sehr aussichtsreicher Situation weit über das Tor. Somit blieb es beim 2:2-Unentschieden.

Igersheim – Bad Mgh./Lö. 1:3

Tore: 0:1 Tobias Vierneißel (26.), 0:2 Alexander Ilic (71.), 0:3 Alexander Ilic (75.), 1:3 Yannick Nillies (78.). – Zuschauer: 100. – Besondere Vorkommnisse: Platzverweis für den Trainer der SGM (38.)

Ein rassiges Derby sahen die Zuschauer in Igersheim. Die Gastgeber hatten zunächst Glück als ein Eckball der Gäste an die Latte klatschte. Im Anschluss verzogen Schenk und Ilic knapp für die SGM. Für Igersheim hatte Reitzle die beste Gelegenheit, er lupfte den Ball jedoch etwas zu hoch übers Tor. Tobias Vierneißel markierte in der 26. Minute die 0:1-Führung für die Gäste. In der Folge war das Spiel sehr hektisch und von vielen Fouls und Unterbrechungen geprägt. Unter anderem erhielt SGM-Coach Heckmann einen Platzverweis. Nach dem Pausentee hatten Nillies und im Anschluss Blazic gute Möglichkeiten zum Ausgleich, die allerdings von SGM-Keeper Gronbach entschärft wurden. Ein Doppelpack von Ilic brachte die Gäste dann auf die Siegerstraße (71.+75.). Igersheim kämpfte bis zum Schluss aufopferungsvoll, mehr als der Ehrentreffer durch Nillies war aber nicht möglich.

Ingelfingen – Bieringen 1:3

Tore: 0:1 Lukas Kohler (15.), 1:1 Benjamin Ramic (33.), 1:2 Thomas Walz (67.), 1:3 Johannes Kohler (75.).

Sindelbacht. – Amrichshausen 1:6

