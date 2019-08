SV zeigt Umgang mit dem Racket

Um Tennis zu spielen, braucht man keine teure Ausrüstung mehr, nicht viel Geld und auch keine Mitgliedschaft im Verein. Denn der weiße Sport ist so bunt wie nie und zunehmend auch für neue Spielergruppen äußerst attraktiv. Mit den innovativen Tenniskursen „Fast Learning“ bei der Tennisabteilung des SV Löffelstelzen wird es Anfängern ganz einfach gemacht, auf den Platz zu gehen und ein paar Bälle zu schlagen. „Beim Fast-Learning stehen sofortiger Spielspaß und schnelle Lernerfolge im Vordergrund“, erklärt Sebastian Heger, Abteilungsleiter der Tennisabteilung SV Löffelstelzen.

Fast Learning ist der ideale Kurs, um mit dem Tennis-Sport zu beginnen. Gemeinsam mit Gleichgesinnten und ähnlich starken Spielpartnern lernt man in einer Gruppe innerhalb von fünf Wochen und in zehn Stunden alle wichtigen Schläge und Spieltechniken. Und auch die Trainer schätzen das neue Konzept: „Vielfältige Spiele auf angepassten Spielfeldgrößen sorgen für konstante Lernfortschritte und jede Menge Motivation von der allerersten Stunde an“, betonen die beiden Trainer Simon und Philipp Spachmann, die explizit in dem neuen Konzept Fast Learning ausgebildet wurden. Mit unterschiedlich schnellen Bällen bringen die Trainer jedem individuell und stufenweise Timing und Ballgefühl bei.

Um an einem Fast Learning Kurs teilzunehmen muss man übrigens kein Mitglied im Verein sein. Zudem sind Platzgebühr, Schläger und Bälle im Kurspreis inbegriffen, so dass man nicht erst viel Geld in die Ausrüstung investieren muss, um Tennis für sich zu entdecken.

Die Tennisabteilung des SV Löffelstelzen bietet die neuen Tenniskurse für kleines Geld seit diesem Sommer an. Die ersten zwei Fast-Learning-Kurse sind erfolgreich gestartet. Am Montag, 5. August, um 18 Uhr startet nun der nächste. Diesen Kurs wird der sehr erfahrene Tennistrainer Michael Haller leiten. sv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.07.2019