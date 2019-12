Starke Konkurrenz für FSV Hollenbach

Beim 21. Jako-Cup in Niederstetten kämpfen zum Auftakt die A-Junioren am Freitag, 27. Dezember, ab 10.30 Uhr um den Titel. Der Sieger darf beim Hallenmasters in Mulfingen gegen Bundesliga-Nachwuchs spielen. Seriensieger Hollenbach muss allerdings gegen starke Konkurrenz antreten.

Im vergangenen Jahr war der FSV Hollenbach in Niederstetten nicht zu stoppen und sicherte sich zum wiederholten Mal den Titel. Auch bei der 21. Auflage des Jako-Cups der A-Junioren gehört der FSV wieder zum engen Favoritenkreis, hat es aber mit hochkarätiger Konkurrenz zu tun.

In Gruppe A gilt der Bezirksliga-Fünfte TV Niederstetten als Favorit. Im Vorjahr musste sich der Gastgeber erst im Halbfinale gegen den späteren Sieger geschlagen geben und belegte am Ende den dritten Rang. Aber auch die beiden anderen Bezirksligisten vom MBB Juniorteam und von der SGM Vierngrund/Jagst sind nicht zu unterschätzen. Außenseiterchancen dürfte auch der Kreisliga-Spitzenreiter aus Assamstadt haben.

Gleich zwei Verbandsligisten treten in Gruppe B an: neben dem TSV Ilshofen und dem FV Lauda ist aber auch dem Bezirksliga-Tabellenführer von der SGM Michelbach/Öhringen einiges zuzutrauen. Die SGM Weikersheim ist in dieser starken Gruppe nur Außenseiter.

Sogar noch hochklassiger ist Gruppe C besetzt: Der FSV Hollenbach steht in der Oberliga momentan auf Rang 9 und will sich natürlich erneut für das Hallenmasters in Mulfingen qualifizieren, bei dem es unter anderem gegen den Bundesliga-Nachwuchs aus Leverkusen, Düsseldorf und Augsburg gehen würde. Mit der SG Dielheim ist allerdings ein stark einzuschätzender Verbandsligist mit dabei. Der SV Mulfingen steht in der Bezirksliga momentan auf Rang zwei und wird ebenfalls versuchen, als eines der beiden besten Teams ins Viertelfinale einzuziehen. Die Quali-Staffel wird von der SGM Ingelfingen/ Niedernhall/Weissbach angeführt, die diese starke Gruppe vervollständigt.

In Gruppe D wird wohl kein Weg an den Sportfreunden aus Schwäbisch Hall vorbeiführen, die ebenfalls in der Verbandsstaffel antreten. Neben Bezirksligist Amrichshausen/Morsbach/Künzelsau ist auch die SGM Altenmünster stark einzuschätzen, die in ihrer Quali-Staffel ebenfalls Rang eins belegt. Die zweite Mannschaft von Gastgeber TV Niederstetten wird es sehr schwer haben, die Gruppenphase zu überstehen.

Nach der Vorrunde (ab 10.30 Uhr) wird das erste Viertelfinale um 13.45 Uhr angepfiffen. Das Endspiel in diesem hochklassig besetzten Turnier ist für 17.30 Uhr angesetzt. Im direkt angeschlossenen Sportheim wird es erneut eine Live-Übertragung der Spiele geben.

Der Eintritt ist frei. ol

