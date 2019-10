Stark verteidigende Gäste sichern Erfolg

Edelfingen – Weikersheim/Schäftersheim 0:2

Tore: 0:1 (39.) Marco Wiesler, 0:2 (54.) David Schmitt. - Zuschauer: 100.

Edelfingen startete besser in die Partie und konnte sich zu Beginn mehrere Torchancen erspielen. Der Ball zappelte auch im Netz der Weikersheimer, der Schiri entschied aber auf Abseits. Nach knapp 40 Minuten gingen aber die Weikersheimer mit ihrem ersten Abschluss in Führung. Eine Unachtsamkeit in der Edelfinger Verteidigung brachte Wiesler in Ballbesitz und er erzielte die bis dahin unverdiente Führung. In Hälfte zwei versuchte Edelfingen gleich zu Beginn Druck aufzubauen. Aber erneut waren es die Gäste, die den Ball nach einer Standartsituation ins Tor bugsierten. Die Gastgeber versuchten nach dem Gegentreffer den Anschlusstreffer zu erzielen, wirkten aber ein wenig ideenlos gegen stark verteidigende Gäste. Somit blieb es beim 0:2 für die SGM und Edelfingen wartet noch immer auf den ersten Heimsieg.

Bühlerzell – Michelfeld 0:4

Tore: 0:1 Jan Schuhmacher (14.), 0:2 Efdal Balaban (21.), 0:3 Maximilian Hille (65.), 0:4 Maximilian Hille (82.). - Schiedsrichter: Sven Urban (TSV Großdeinbach/SRG Schwäbisch Gmünd). - Besondere Vorkommnisse: Marco Goeltenboth (Michelfeld) hält Foulelfmeter von Philipp Krupp (50.).

Die Trends halten an. Michelfeld bestätigt den seinen nach oben. Bühlerzells Talfahrt geht dagegen weiter. Die Gäste klettern damit auf Platz fünf. Bühlerzell findet sich nun mit Rang 14 auf einem direkten Abstiegsplatz wieder.

Es läuft für Bühlerzell in jeder Hinsicht nicht gut. Symbolisch dafür das 0:1 in der 14. Minute. Die Linksflanke von Jan Schuhmacher, in dieser Situation nicht unbedingt torgefährlich, fälscht Oliver Wengert auf unglückliche Art ins kurze Eck zum 0:1 ab. Insgesamt war es eine erste Hälfte, in der Michelfeld die entscheidenden Akzente setzte. Herausragend das Umschaltspiel. Balleroberung, durch gutes Passpiel schnelles Überbrücken des Mittelfeldes und Torgefahr erzeugen.

In der 20. Minute Glück für Bühlerzell, als Benjamin Haag nach einem zuvor abgewehrten Eckball mit seinem Distanzschuss nur die Latte traf. Ein Minute später erhöhte Efadal Balaban nach der guten Vorarbeit über die linke Angriffsseite mit seiner Direktabnahme auf 0:2.

Erneutes Glück dann für die Sportfreunde in der 34. Minute. Der Freistoß von von Stefan Schmieg landete am Lattenkreuz. Letztendlich hatte Bühlerzell vor der Pause zwar gewisse Spielanteile, aber nur einen zwingende Möglichkeit. Maximilian Schwarz scheiterte in der 27. Minute an Michelfelds Torhüter Marc Götenboth. Zu Beginn der zweiten Hälfte hatten die Sportfreunde ihre beste Phase. Mehr Präsenz, besseres Zweikampfverhalten, Bühlerzell zeigte die erhoffte Reaktion. Die Großchance zum Anschlusstor hatte Philipp Krupp in der 50. Minute. Er scheiterte aber mit seinem Foulelfmeter an Marc Goeltenboth. Bühlerzells gute Phase endete dann aber in der 65. Minute. Nach einem Konter erhöhte Maximilian Hille mit seinem Heber auf 0:3. Die Partie hatte seine Vorentscheidung. Acht Minuten vor Spielende erhöhte wiederum Maximilian Hille auf 0:4.

Obersontheim – Leukershausen-Mariäkappel 4:2

Tore: 1:0 Däschler (22.), 2:0 Otterbach (46.), 2:1 Labusga (60.), 2:2 Tobola (65.), 3:2 Nagumanov (78.), 4:2 Nagumanov (90.+2).

Schon in der zweiten Minute sorgte Tim Blümel mit einen Lattenknaller aus 25 Metern für einen furiosen Auftakt, der auf der Gegenseiten mit einer Parade von Benjamin Gorzawski seine Fortsetzung fand. Zweimal war Poitr Tobola in der Folge der Gästeführung nahe – erst scheiterte er an Gorzawski im 1:1 und dann am Außennetz, dann rettete für die Gastgeber der Innenpfosten! Nun war Obersontheim wach. Einen Treffer von Tim Otterbach verweigerte der Schiedsrichter die Anerkennung. Nach 22 Minuten bediente Pfitzer Michael Däschler, der sich mit Ball um seinen Gegenspieler drehte und aus wenigen Meter das 1:0 erzielte. In der Folgezeit war Obersontheim überlegen, ohne größere Torgefahr zu generieren. Die Gäste lauerten weiter auf Konter.

Einen Blitzstart erwischte Oso in Hälfte zwei. Nach 23 Sekunden war Kai Graf rechts durch, servierte perfekt für Tim Otterbach, der den Ball zum 2:0 über die Linie bugsierte. Doch die Gäste wehrten sich. Zunächst rettete Gorzawski nach einem Distanzschuss grandios. Doch ein Kopfballtreffer von Tobias Labusga nach einer Ecke hauchte den Sportfreunden neues Leben ein. Als Poitr Tobola nach 65. Minuten nach einen schlimmen Abwehrschnitzer des TSV mit einen schönen Schlenzer zum 2:2 bestrafte, war man geneigt zu glauben,das Spiel könnte kippen. Doch Obersontheims Spielertrainer Andrey Nagumanov gab dem Spiel eine erneute Wendung. In der 78. Minute köpfte er nach einer Ecke das 3:2 ehe er kurz vor Spielende nach toller Vorarbeit des eingewechselten Felix Glasbrenner den 4:2-Endstand erzielte.

Dünsbach – Mainhardt 1:0

Tore: 1:0 Jonathan Heynold (90.).

In einem Spiel auf schwierigem Gelände, das eigentlich keinen wirklichen Sieger verdient hatte, behält Dünsbach letztlich glücklich die drei Punkte zu Hause. Die Anfangsphase, wie eigentlich das ganze Spiel, spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab. Beiden Mannschaften war die Wichtigkeit der Partie anzumerken, so dass kein Team großes Risiko einging. Nach gut zehn Minuten kamen die Gäste aus Mainhardt erstmal gefährlich vors Heimtor. Daniel Vogel setzte sich auf der linken Seite stark gegen zwei Verteidiger durch, seinen Schuss konnte Jens Kostan nur in die Mitte parieren, wo allerdings kein Abnehmer bereit stand. Zehn Minuten später kam auch die Horst-Elf erstmal halbwegs gefährlich vors Tor. Einen Freistoß von Michael Beyer konnte der Gästekeeper mit Glück und Geschick parieren. In der weiteren Phase der ersten Hälfte hatte Dünsbach mehr Ballbesitz, wohingegen Mainhardt sich tiefer zurückzog und auf Konter lauerte. Beide Mannschaften kamen jedoch im weiteren ersten Durchgang nur zu Halbchancen.

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte Dünsbach direkt eine sehr gute Chance, als Lars Baumann nach einem Konter auf rechts gut freigespielt wurde, allerdings verzog. Im weiteren Verlauf verflachte die Partie zunehmend. Keine Mannschaft schaffte es sich klare Chancen herauszuspielen. So kam es fast folgerichtig zu vielen Zweikämpfen im Mittelfeld, die der gute Schiedsrichter Luca Seeh aus Aalen jedoch überwiegend richtig bewertete. Zehn Minuten vor Schluss kam Mainhardt nochmal gefährlich vors Tor, Fabian Schleppte scheiterte jedoch am Torhüter. Als sich eigentlich schon alle mit einem 0:0 abgefunden hatten kam Dünsbach doch noch zur Siegchance.

Nach einem Freistoß wurde Dominik Schaffert im Mainhardter Strafraum klar geklammert. Den folgerichtigen Elfmeter verwandelte Jonathan Heynold sicher zum umjubelten 1:0.

Altenmünster/Crailsheim – Niedernhall/Weißbach 1:2

Tore: 1:0 Patrick Letternmaier (31.), 1:1 Tizian Amon (75. FE), 1:2 Nilas Renner (84.). - Zuschauer: 90. - Schiedsrichter: Timo Bach (Waldenburg).

Das Glück kehrt leider beim ersten Spiel nach Trainerwechsel nicht zur SGM VfR/ESV zurück. Die SGM zeigt ein couragiertes Spiel und wird in der Schlussphase dafür ab gewatscht, dass sie die eigenen Chancen nicht verwertet.

Die Gäste begannen gleich mit Übergewicht in die temporeiche und mit gutem Niveau ausgestattete Bezirksligapartie. Nach einem Eckball (31.) von Oliver Purtscher kommt Patrick Lettenmaier mit dem Kopf an den Ball und lässt ihn ins lange Eck zur Führung streichen.

In der zweiten Hälfte gelingt es zunächst der SGM die Gäste besser vom Tor weg zu halten. Es ist ein recht verteiltes Spiel. Dann aber ein steiler Ball in den Strafraum. Torspieler Kai Wiedmann erwischt den Kim Foss im Strafraum am Fuß und den fälligen Strafstoß verwandelt Tizian Amon ganz sicher zum Ausgleich. Der Druck der Gäste wird danach wieder stärker aber die SGM hat soweit alles im Griff. Erst kurz vor dem Ende ein unglücklicher Klärungsversuch der SGM-Abwehr. Direkt in die Füße von Nilkas Renner der aus kurzer Distanz keine Mühe hat das 2:1 für die Gäste zu erzielen. Die SGM versucht nun mit der Brechstange noch zum Ausgleich zu kommen. Ein Schuss von Medet Gökdemir geht aber leider über Tor. So steht die SGM trotz guter Leitung wie die letzten Wochen immer wieder mit leeren Händen da.

Neuenstein – Untermünkheim 2:2

Das Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand witterungsbedingt auf dem Nebenplatz statt, wodurch das Spiel eng und kompakt verlief. Die Gäste hatten in den ersten 20 Minuten mehr Spielanteile, wodurch diese in der 23. Minute mit 0:1 in Führung gingen. In der 33. Minute fällt der überfällige Ausgleich, nachdem Untermünkheim im Aufbauspiel den Ball verliert und die Neuensteiner blitzschnell umschalteten. Nur drei Minuten später fällt die Führung für den TSV, nachdem Stefan Hessenauer einen Freistoß aus 35 Metern direkt unter die Latte zimmerte. Die Gäste fanden nun gar nicht mehr in das Spiel, wodurch die Neuensteiner zu immer besseren Chancen kamen. In der 61. Minute hatten die Gastgeber die beste Chance auf das dritte Tor, doch der Schuss aus freier Bahn ging am Tor vorbei. Quasi im Gegenzug setzt sich Turas Erhan Ilmekli auf der rechten Seite durch, der den zur Pause eingewechselten Edwin Wilhelm anspielt, der den Ball aus fünf Metern nur noch über die Linie schieben muss.

Wachbach – Westheim

Wegen Starkregen am Samstag ausgefallen.

Gaisbach – Ilshofen II 0:1

Bis zum Redaktionsschluss kein Spielbericht eingegangen.

