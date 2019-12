Spitzenposition bestätigt

Zum Jahresabschluss glänzte das Iuventus-Team Franken noch einmal beim baden-württembergischen Nachwuchsturnier des Goju-Ryu Karatelandesverbandes für Kinder, Schüler und Jugend in Frankenbach. Mit fünf Mal Gold, zwei Mal Silber und zwei Mal Bronze setzte sich das IT Franken deutlich von der Konkurrenz ab und bestätigte damit seine jahrelange Spitzenposition in der Disziplin „Kata“.

Betreut von Angelika Böhrer, Seda Keküllüoglu, Steffen Denzer, Thomas Binöder, Ilona Ilzhöfer sowie Achim und Moni Henn machten sich die Sportler des IT Franken an die Mission Medaillengewinn.

Zum Auftakt zeigten die Kata-Teams ihr Können: Das „Kinder/Schüler Kata Team Mix“ mit Eric Grasmeier, Aaron Henn und Jonas Stadelmaier sicherten sich unangefochten die Goldmedaille. Auch die „Schüler/Jugend Kata Teams Jungen“ waren fest in der Hand des IT Franken: Team I mit Neal Denzer, Nick Henn und Sebastian Stadelmaier ging als strahlender Sieger hervor. Team II mit Lennert Ilzhöfer, Aaron Henn und Jonas Stadelmaier durfte sich über die Silbermedaille freuen.

Souveräne Kämpfe

Auch in den Einzeldisziplinen überzeugte das IT Franken voll und ganz: Bei den „Kinder Kata Einzel Jungen“ eroberte Eric Grasmeier den Platz ganz oben auf dem begehrten Siegertreppchen. Sein Teamkollege Tom Keller belegte den vierten Platz. Die „Schüler A Kata Einzel Jungen“ waren fest in der Hand des IT Franken, denn die Medaillenränge machte man unter sich aus: Die Goldmedaille ging an Aaron Henn, Sebastian Stadelmaier erkämpfte sich Silber und Lennert Ilzhöfer durfte sich am Ende über den dritten Platz freuen.

Neal Denzer und Nick Henn zeigten in ihrem ersten Jahr in „Jugend Kata Einzel Jungen“ ebenfalls schon ihr Können. Nick Henn holte sich die Bronzemedaille, der fünfte Platz ging an Neal Denzer. Zum Schluss rundete Lilian Binöder mit dem Gewinn der Goldmedaille in „Jugend Kata Einzel Mädchen“ das gute Ergebnis des IT Franken ab. Sie gewann souverän alle ihre Kämpfe mit voller Punktzahl. bö

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.12.2019