SpG hat Höpfingen im Visier

TSV Höpfingen III – SpG Krautheim II – Westernhausen II: Krautheims Zweite steht an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisklasse B1. Nicht ein Gegentor musste die SPG im ersten Spiel der jungen Saison hinnehmen. Stattdessen gewann die SpG eindrucksvoll 8:0 gegen Rippberg. Das soll natürlich möglichst auch bei Höpfingens dritter Garnitur so bleiben, die zuletzt 1:4 gegen Liga-Neuling SV Buch-Brehmen verlor.

FC Donebach II – SV Buch-Brehmen: Bisher kam der SV Buch-Brehen bestens aus den Startlöchern. Gleich im ersten Spiel ein 4:1 gegen Höpfingen. Das soll in Donebach möglichst seine Fortsetzung finden. Der Gastgeber muss bei seinem ersten Auftritt am bisher zweiten Spieltag erst einmal zeigen, wie die Vorbereitung im Sommer so lief, und ob man in der teilweise neu formierten B1 mithalten kann.

SpG Sennfeld/Ro. III-Leibenstadt II – Eintr. Walldürn II: Die zweite Garnitur der Walldürner Eintracht legte am ersten Saisonwochenende mit dem 3:1 gegen Waldhausen einen guten Start hin. Die Sennfelder Spielgemeinschaft steht noch vor dem Einstieg in die Runde. Das erste Spiel soll möglichst nicht gleich in einer Niederlage gipfeln. cls

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.08.2019