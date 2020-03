So wollte das keiner erleben

Ein Wochenende das so keiner erleben wollte – die Sportkegler aus Seckach schon gar nicht. Keines der Auswärtsspiele wurde gewonnen. Damit aber noch nicht genug, die Ergebnisse sind erschreckend schlecht. Aus drei Spielen einen Mannschaftspunkt, das gab es schon lange nicht mehr. Nichts desto trotz will der SV am nächsten Wochenende bei den Heimspielen wieder zuschlagen und diese Schmach ausbesser oder in Vergessenheit geraten lassen.

Die Spiele endeten: SV Mettingen II – SV Seckach H. mit 7:1 Punkten und 3267:3127 Holz. Gespielt haben: Christopher Karle (511); Markus Münnich (548); Rainer Miesch (484); Reinhold Winter (547); Markus Winter (518) und Jürgen Retter (519 Holz). TSV Denkendorf – SV Seckach D. mit 6:0 Punkten und 2186:2028 Holz. Gespielt haben: Stefanie Pistor (512;) Birgit Münnich (515); Marta Faix (502) und Barbara Hoffmann (499 Holz). Spvgg. Möckmühl – SV Seckach g. mit 8:0 Punkten und 2901:2728 Holz. Gespielt haben: Gabriele Büchler (408); Sylvia Thierl (456); Heidi Sander (444); Vanessa Arthofer und Artem Lukovskij (452); Sven Arthofer (473) und Florian Arthofer (495 Holz). Die nächsten Heimspiele finden statt am Samstag 7. März, um 12.30 Uhr (SV Seckach H. – KSV Waldrems II) und um 16 Uhr (SV Seckach D – KSV Waldrems).

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.03.2020