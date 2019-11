SKC hat das Glück gepachtet

Die Kegler des SKC Markelsheim 1 hatten am Samstag das manchmal erforderliche Glück gepachtet und entschieden den Nervenkrimi bei der SG Essingen knapp mit 5:3 (3247:3222) für sich.

Der für den verletzten Robin Kaltenbach kurzfristig ins Team aufgerückte Alois Schneider scheiterte zunächst an dem sehr stark kegelnden Dejan Markovski mit 1:3 (489:568). Torsten Hefner auf der anderen Bahn war allerdings ebenso gut in Form wie Markovski und holte in seinem Duell spielgelverkehrt mit dem exakt gleichen Ergebnis von 568 Holz den Mannschaftspunkt.

Souveränes 4:0

Sein Gegner Steffen Schiele kam bei dem 3:1 Sieg des Markelsheimers auf 485 Holz. Ähnlich setzte sich der weitere Spielverlauf fort. Björn Maurer gab sein Spiel mit 1:3 (514:548) gegen Markus Milz ab. Dirk Marquardt glich dies durch sein souveränes 4:0 (558:504) gegen Marc Ilzhöfer jedoch im direkten Gegenzug wieder aus. Mit einem Unentschieden nach Mannschaftspunkten und einer hauchdünnen Führung von 24 Holz hing der Auswärtssieg vor dem letzten Spieldrittel aber noch am seidenen Faden. Timo Leber bewältigte diese Herausforderung in Perfektion.

Mit einem bemerkenswerten Einzelergebnis von 593 Holz ließ er den 546 Holz erzielenden Zeljko Skrobot mit 3:1 hinter sich zurück. Heiko Leber reichte ein 2:2 gegen Thomas Fedyna dagegen nicht. Fedyna kam dank zweier besonders geglückter Sätze auf ein Gesamtresultat von 571 Holz, während Leber nur 525 Kegel zu Fall gebracht hatte. In Summe genügten dem SKC aber 3 Mannschaftspunkte, das Team errang nämlich mit 25 mehr gespielten Hölzern das bessere Gesamtergebnis.

Auswärts verloren

Die zweite Mannschaft verlor auswärts bei der Goldenen 13 aus Öhringen nicht unverdient mit 3:5 (3059:3154). Gerd Reißenweber punktete gegen Thomas Müller in der Anfangspaarung noch mit 3:1 (482:476).

Steffen Lehr hatte trotz guter Eigenleistung letztendlich allerdings schon keine Chance mehr, den völlig entfesselt aufspielenden Jan Schombierski zu ärgern. Das Duell endete 1:3 (544:583) aus Markelsheimer Sicht. Bruno Lang besiegte dann wiederum Edmund Scheerle mit 3:1 (517:492).

Der Rückstand für den SKC Markelsheim erhöhte sich dennoch durch die deutliche 3:1 (442:492) Niederlage von Manfred Lehr gegen Ralf Hofmann. Der tagesstärkste SKC-Kegler Christian Freymüller machte bei seinem knappen 2:2 (548:542) Sieg gegen Klaus Reisser kaum Boden gut.

Sein Vater Helmut Freymüller musste den letzten Mannschaftspunkt sogar nach einem 1:3 (526:569) gegen Timo Streeb abgeben. Letztendlich lautete das Gesamtergebnis eindeutig um 95 Hölzer zugunsten der Hausherren, so dass die Markelsheimer Gäste trotz Teilung der Mannschaftspunkte mit leeren Händen nach Hause fuhren.

Arbeitssieg geschafft

Die dritte, gemischt spielende Mannschaft fuhr zuhause gegen den SKC Gaisbach einen klassischen 7:1 (2834:2536) Arbeitssieg ein. Obwohl keiner der Akteure sein volles Potenzial ausschöpfte, verlief die Partie von Anfang an nur in eine Richtung. Die Gäste kamen erst im Schlussdrittel nach einer verletzungsbedingten Auswechslung zum Ehrenpunkt.

Die Spielstatistik auf einen Blick: Rumm M. – Nussberger J. 3:1 (471:460); Glaser M. – Hirn H. 4:0 (505:351); Neft J. – Klein R. 4:0 (456:402); Freymüller St. – Layer P. 3:1 (436:426); Stauch W./Kübler H. (ab Schub 91) – Zentler M. 2:2 (494:509); Freymüller D. – Layer T. 4:0 (472:388). JN

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.11.2019