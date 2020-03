Sindelfingen bezwungen

Niederstetten.Die SG Vorbach-Tauber besiegte in einem Nachholspiel der Hinrunde den VfL Sindelfingen mit 3:2. Beim Heimspiel war der Gegner klar mit 3:0 besiegt worden. Genau auf diese hervorragende Leistung wollte die SG Vorbach-Tauber aufbauen. Aber schon zu Beginn des ersten Satzes zeigten sich kleine Fehler und Nachlässigkeiten im Spielaufbau der Mädels aus dem Vorbachtal. Der VfL Sindelfingen erarbeitete sich einen kleinen Vorsprung, der bis zum Satzende bestehen blieb (17:25 Punkte).

Der zweite Satz begann mit einer Führung für die SG. Doch anschließend zeigte die Abwehr wieder Schwächen, so dass der Gegner viele einfache Punkte machte. Die Schwachstellen konnten im Laufe des Satzes nicht mehr beseitigt werden, weshalb er mit 21:25 Punkten abgegeben werden musste.

Im dritten Satz appellierte Trainer Holger Mehring an den Mut der Spielerinnen. Direkt zu Satzbeginn verschafften die Aufschläge von Zuspielerin Mona Meinikheim dem Team einige Punkte Vorsprung. Gestärkt durch den Erfolg, spielten alle Spielerinnen mutig auf. Die durch Einwechselungen gestärkte Abwehr konnte viele Bälle retten, die anschließend in Punkte verwandelt wurden. Dieser Satz ging mit 25:13 Punkten an die SG Vorbach-Tauber.

Im vierten Satz zeigte Sindelfingen mit einer Sechs-Punkte-Führung zum Satzbeginn noch mal, dass man sich weiterhin zu wehren wusste. Nach einer Aufschlagsserie von Rike Herrmann wurde der Satz wieder ausgeglichen. Zum Satzende erarbeitete sich das Team der SG dank guter Aufschläge und guter Abwehrarbeit einen knappen Satzgewinn (25:21 Punkte).

Der fünfte Satz begann mit einer Aufschlagserie um Mannschaftskapitän Lotta Gehringer, so dass die Mannschaft direkt einige Punkte Vorsprung hatte. Durch gute Angriffe und ein sicheres Blockspiel wurde die Führung bis zum Satzende gehalten (15:10 Punkte).

Für die SG Vorbach-Tauber spielten Lotta Gehringer, Lisa Heilmann, Rebecca Henn, Verena Henn, Rike Herrmann, Susanne Mehring, Mona Meinikheim, Antonia Müller und Caroline Schröder.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.03.2020