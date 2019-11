Sieg in der Verlängerung

TV Mömlingen II – TSV Röttingen 2:3 (21:25, 25:22, 25:23, 27:29, 9:15)

TSV Röttingen: Hannes Dollmann, Lorenz Dollmann, Jonas Mehring, Luca Mehring, Paul Metzger, Leon Nast, Jannik Rein, Nico Schulz, Stefan Ott und Leon Wunderlich.

Röttingen musste für das Landesliga-Auswärtsspiel auf einige Stammkräfte verzichten und nominierte erstmals die beiden 14- und 15 jährigen Jugendspieler Jonas Mehring und Leon Wunderlich für den erweiterten Kader der ersten Mannschaft.

Bereits zu Beginn des ersten Satzes zeigte sich der TSV kämpferisch stark und versuchte sich mit harten Angriffen und einer laufbereiten Feldabwehr vom Gegner abzusetzen. Röttingen zeigte zum Ende des Satzes mutige und konsequente Aktionen. Dies wurde mit dem Satzgewinn mit 25:21 belohnt.

Im zweiten Durchgang gelang es erneut keinem Team, sich vom anderen abzusetzen. Röttingen führte mit wenigen Punkten, hilet die Konzentration nicht bis zum Ende durchgehend hoch halten, und verlor schließlich den zweiten Satz mit 22:25.

In Rückstand geraten

Auch im dritten Satz zeigte sich der TSV Röttingen kämpferisch stark und konnte vor allem durch kraftvolle Angriffsschläge, aber auch durch gezielte Lobs, über die Außenpositionen erfolgreich punkten. Doch entschied der Liga-Neuling den dritten Satz trotz sehenswerter Leistung nicht für sich und verlor knapp mit 23:25.

Daher mussten die Röttinger Männer den vierten Satz unbedingt gewinnen, das führte zu einem erheblichen Druck auf das Team und sie der TSV geriet in Rückstand. Röttingen kämpfte sich jedoch Punkt für Punkt an Mömlingen heran, und glich schließlich in letzter Minute noch zum 23:23 aus. Jetzt entwickelte sich der vierte Satz zum Nervenspiel. Beide Teams kämpften um jeden Ball. Röttingen wehrte drei Matchbälle ab und entschied den Satz mit 29:27 für sich.

Nach dem Satzgleichstand musste der Tiebreak entscheiden. Der TSV erarbeitete sich eine Führung, siegte am Ende 15:9 und entschied das Spiel für sich. Der TSV gewann also in der „Verlängerung“ und bleibt ungeschlagen Spitzenreiter in der Landesliga Nord-West Bayern.

Bereits am Samstag, 16. November, steht das nächste Auswärtsspiel bevor: in Katzwang-Schwabach. tsv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.11.2019