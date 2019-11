SG Buchen I bleibt Erster

In der Kreisoberliga der Luftgewehrschützen führt die SG Buchen I die Wertung weiter an und stellte in Manfred Mechler, mit 314,2 Ringen den besten Einzelschützen.

Kreisoberliga: SGi Walldürn I – SG Buchen I 932,5:932,6, SV Mudau I – KKS Osterburken I 934,1:917,1, SV Hettingen I – SV Altheim I 931,9:934,2. – Einzel: Manfred Mechler, SG Buchen, 314,2; Brigitte Schneider, SGi Walldürn, 314,1; Bernd Thimm, SV Altheim, 313,5; Stefan Straub, SV Mudau, 313,5; Anton Schmitt, SV Hettingen, 312,9. – Tabelle: 1. SG Buchen I 3731,6; 2. SV Mudau I 3720,0; 3. SV Hettingen I 3719,5; 4. SGi Walldürn I 3719,4; 5. SV Altheim I 3715,5; 6. KKS Osterburken I 3676,6.

Kreisliga A: SV Mudau II – SG Buchen II 902,9:924,8, SV Schloßau I – SV Rippberg I 922,9:914,9, SG Buchen III – SV Hainstadt I 920,9:910,2. – Einzel: Wolfgang Friedel, Schloßau 315,6; Helmut Pöpperl, SV Hainstadt 311,5; Siegmund Gross, SG Buchen, 310,8; Gerhard Mechler, SV Mudau, 310,3; Georg Schädle, SG Buchen, 309,6. – Tabelle: 1. SG Buchen II 3687,4; 2. SV Schloßau I 3672,0; 3. SG Buchen III 3666,6; 4. SV Mudau II 3641,0; 5. SV Hainstadt I 3630,7; 6. SV Rippberg I 3628,8.

Kreisliga B: SV Hettingen II – SGi Walldürn II 913,5:894,4, SSV Hornbach I – SG Buchen V 911,0:889,4, SG Buchen IV – SV Rippberg II 896,7:885,4, SV Altheim II (ohne Gegner) 923,2. – Einzel: Bernd Mackert, SV Hettingen, 314,5; Elke Neuberger, SV Altheim 309,1; Isolde Adler, SV Altheim, 308,6; Roland Friedrich, SSV Hornbach, 307,8; Karl Weismann, SSV Hornbach, 306,6. – Tabelle: 1. SV Altheim II 3684,2; 2. SSV Hornbach I 3632,5; 3. SV Hettingen II 3587,3; 4. SGi Walldürn II 3570,9; 5. SG Buchen IV 3564,4; 6. SG Buchen V 3545,4, 7. SV Rippberg II 3522,1. Bie

