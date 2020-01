Sechs Teams „im Finale“

In der Vorrunde der Futsal-Kreismeisterschaft der C-Junioren im Kreis Buchen gab es folgende Ergebnisse:

Gruppe 1: JSG Seckachtal – JSG Hainstadt 0:0, JSG Hettingen II – SV Waldhausen 2:2, JF Ravenstein – JSG Seckachtal 2:1, JSG Hainstadt – JSG Hettingen 2 0:0, SV Waldhausen – JF Ravenstein 0:5, JSG Seckachtal – JSG Hettingen II 2:1, JF Ravenstein – JSG Hainstadt 5:0, SV Waldhausen – JSG Seckachtal 0:6, JSG Hettingen II – JF Ravenstein 2:3, JSG Hainstadt – SV Waldhausen 4:0.

Gruppe 2: JF Ravenstein II – JSG Erftal 0:3, JSG Mudau II – JSG Hettingen 0:0, JSG Altheim – JF Ravenstein II 3:0, JSG Erftal – JSG Mudau II 0:4, JSG Hettingen – JSG Altheim 0:0, JF Ravenstein II – JSG Mudau II 0:2, JSG Altheim – JSG Erftal 0:0, JSG Hettingen – JF Ravenstein II 5:0, JSG Mudau II – JSG Altheim 2:0, JSG Erftal – JSG Hettingen 0:1.

Gruppe 3: TSV Höpfingen – JSG Seckachtal II 1:0, JSG Hettingen III – JSG Mudau 0:4, TSV Höpfingen – JSG Hettingen III 2:0, TSV Mudau – JSG Seckachtal II 0:0, JSG Seckachtal II – JSG Hettingen III 3:0, JSG Mudau – TSV Höpfingen 2:3.

Am Sonntag, 2. Februar, ab 10 Uhr spielen in der Sporthalle in Osterburken die C-Junioren ihre Endrunde um den Kreismeister Buchen mit folgenden Mannschaften: JF Ravenstein, JSG Seckachtal, JSG Mudau, JSG Hettingen, JSG Altheim und TSV Höpfingen. Die Siegerehrung findet etwa um 13 Uhr statt.

