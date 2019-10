Schwere Spiele

Der zweite Turniertag für die Jugend U17 der Spielgemeinschaft Crailsheim Titans/Tauberfranken Wolfpack brachte die erwartet schweren Spiele gegen die beiden Spitzenteams KIT Karlsruhe Engineers und die Heilbronn Miners. Dabei musste sich die SG im ersten Aufeinandertreffen mit den Badenern knapp mit 8:14 geschlagen geben. Im Duell mit den Hausherren konnte dagegen ein überzeugender 12:6-Erfolg gefeiert werden, der der SG nun alle Chancen zur Meisterschaft offenhält. Diese wird wie erwartet im Deutschordenstadion Bad Mergentheims am 2. November entschieden.

Mit den KIT Karlsruhe Engineers stand die SpG zu Beginn des Turniertages punktgleich mit 4:0 Punkten an der Tabellenspitze. Schon im ersten Drive gelang es den Badenern, diesen mit Touchdown und Two-Point-Conversion (TPC) zur 8:0-Führung abzuschließen. Die Spielgemeinschaft zeigte sich in dieser Phase sichtlich nervös und musste den ersten eigenen Drive mit einem Punt nach überworfenem Snap beenden. Nun war es an der Defense, den Ball wieder zurückzuerobern, was dieser auch schnell gelang. Belohnt wurde dies mit sehenswerten Spielzügen der Offense, die zum 8:8 ausgleichen konnte. Noch vor der Pause gelang es den Karlsruhern, die Defense mit einem weiten Pass zu überraschen und mit 14:8 in Führung zu gehen (TPC nicht erfolgreich). Dies sollte auch den Endstand der Partie bedeuten.

Im anschließenden Spiel zwischen Biberach und Karlsruhe dominierten letztere mit 28:0 und bauten damit ihr Punktekonto auf 8:0 aus. Bereits am kommenden Sonntag geht die Reise ins 250 Kilometer entfernte Biberach. Hier wird die Spielgemeinschaft um 11 Uhr auf die Gastgeber Biberach Beavers treffen und um 14 Uhr auf die Albershausen Crusaders. wp

