Schon die Startspieler lassen aufmerken

Die erste Mannschaft des SKC Markelsheim bestätigte ihre aktuelle Topform und besiegte den KC Schrezheim II auswärts mit einer geschlossen starken Mannschaftsleistung 6:2 (3396:3280). Bereits die beiden Startspieler ließen hierbei aufmerken. Dirk Marquardt ging in einem packenden Duell mit Christian Winter bis an seine Leistungsgrenze und erzielte 577 Holz, während Winter bei 568 Holz stehen blieb. Dennoch ging der Mannschaftspunkt an den Schrezheimer, der drei Sätze jeweils mit nur einem Holz für sich entschieden hatte. Torsten Hefner gelang es dagegen, Alexander Lang in die Schranken zu weisen. Der Zweikampf endete 2:2 nach Sätzen. Mit einer Traummarke von glatt 600 Holz hatte Hefner gegenüber dem 575 Holz spielenden Lang aber die Nase vorne. Ähnlich war der Spielverlauf in der Mittelpaarung. Robin Kaltenbach setzte gegen David Hensel alles auf Angriff, scheiterte trotz des besseren Gesamtergebnisses von 560:549 Holz allerdings an drei verlorenen Satzpunkten. Björn Maurer holte sich gegen Alexander Röhberg zwei Sätze, was ihm dank eines Endergebnisses von 539:515 Holz zum Sieg reichte.

Timo Leber kegelte souverän und ausgeglichen, was ihm ein vorzeitiges 3:1 (550:540) gegen Andre Szautner einbrachte.

Auch Heiko Leber ließ nach einem knapp verlorenen Auftaktsatz keine Zweifel daran aufkommen, dass er im Zweikampf mit Daniel Lau der bessere Kegler des Tages war. Dank eines schlussendlich deutlichen 3:1 (570:533) Erfolgs wertete er nicht zuletzt auch seinen persönlichen Einzelschnitt auf.

Die zweite Mannschaft haderte nach einem 4:4 (3061:3022)-Unentschieden beim 1. SKC Heubach mit sich. Trotz 39 mehr gespielter Kegel hatte man es nicht geschafft, genügend Mannschaftspunkte einzusammeln. Matthias Glaser musste den Punkt nach einem 1:3 an Werner Schwarzkopf überreichen. Steffen Lehr war zwar mit 2:2 (519:496) erfolgreich gegen Thomas Laber, dafür unterlag Alois Schneider Dieter Odparlik nach einem 2:2 (503:506) wegen drei Hölzer. Für Bruno Lang gab es nach einer 1:3 (482:511)-Niederlage gegen Reinhold Bidlingmaier ebenfalls keine Zähler.

Christian Freymüller hatte mit Christian Mücke den Tagesbesten (566 Holz) erwischt. Sein Markelsheimer Topwert von 544 Holz nutzte ihm deshalb nichts, und er musste sein Einzelspiel mit 1:3 abtreten. Der unumstrittene 4:0 (528:475)-Triumph von Helmut Freymüller über Erwin Angstenberger verhalf dem Team damit nur noch zum Remis.

Die dritte gemischt spielende Mannschaft behält in der Bezirksklasse C Nord Ostalb Hohenlohe dagegen ihre makellose Bilanz. Sie entschied das erste Rückrundenheimspiel gegen den SKC Sulzdorf ungefährdet mit 6:2 (2756:2592) für sich.

Zwar waren es die Gäste, die mit 514 und 502 Holz zunächst die besten Einzelergebnisse auf die Bahn brachten, dank einer wesentlich ausgeglicheneren Leistungsstruktur im Team zeichnete sich der Heimerfolg Markelsheims aber schon früh im Spiel ab. jn

