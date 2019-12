Scheiwein war einfach top

Der SV Mudau I führt die Wertung kurz vor Abschluss der Runde in der Kreisoberliga Luftpistole ohne Niederlage an. Die Entscheidung fällt im fünften und letzten Wettkampf in der Begegnung SG Buchen I – SV Mudau I. Bester Einzelschütze war mit 368 Ringen Klaus Scheiwein, SG Buchen.

4. Wettkampf: SV Altheim I – SG Buchen I 2:1, KKS Osterburken II – SG Adelsheim I 2:1, SV Mudau I – wettkampffrei. Einzel: Klaus Scheiwein (SG Buchen, 368), Bertram Karle (KKS Osterburken, 350), Gerd Müller (SV Altheim, 344).

Die Tabelle:

1. SV Mudau I 6:0 / 7:2

2. SG Buchen I 4:2 / 7:2

3. SV Altheim I 4:2 / 5:4

4. KKS Osterburken II 2:6 / 3:9

5. SG Adelsheim I 0:6 / 2:7

