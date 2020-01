Röttingen II qualifiziert sich für den Landespokal

Die Endrunde des unterfränkischen Volleyball-Bezirkspokals fand in Wombach statt. Mit dabei waren TSV Eibelstadt III, TV Miltenberg, TSV Röttingen II und DJK Wombach.

Das erste Spiel hatte Röttingen II gegen Miltenberg. Das berufsbedingte Fehlen einiger Spieler und des Trainers Bernd Dollmann steckte die Mannschaft gut weg. So gingen die Röttinger mit Selbstbewusstsein in das erste Spiel. Die Miltenberger wurden mit hohem Aufschlagsdruck und guter Blockarbeit gut kontrolliert. In anderen Bereichen war es allerdings nicht die beste Leistung der Röttinger. Dennoch gewann das Team 2:0 (25:21,25:18).

In der nächsten Partie ging es gegen Eibelstadt III. Nachdem Röttingen II in der Liga gegen Eibelstadt verloren hatte, wollte man nun sich revanchieren. Allerdings verlor man den ersten Satz 26:28. Im zweiten Satz war die mittelmäßige Annahme des TSV der entscheidende Faktor. Die Eibelstädter brachten die Röttinger hauptsächlich durch Aufschläge aus dem Spiel. Am Ende verlor man den zweiten Satz mit 14:25 und damit auch das Spiel.

Da sich neben dem Bezirkspokalsieger auch Zweite für den überbezirklichen bayerischen Landespokal qualifiziert, musste Röttingen die Qualifikation gegen Wombach perfekt machen. Aber in den Spielen zuvor hatte Wombach seine Klasse. Das Team um jeden Ball. Der erste Satz verlief lange Zeit auf Augenhöhe, ehe Röttingen beim 25:20 das bessere Ende für sich hatte. Die Mannschaft des TSV wusste im zweiten Satz, was auf dem Spiel stand, und kämpfte um jeden Ball. So spielte man sich einen scheinbar komfortablen Vorsprung von 23:18 heraus. Nach einigen Satzbällen verlor Röttingen diesen Satz noch 26:28. Deshalb musste der Tie-Break gewonnen werden. Hier setzte sich Röttingen mit 15:10 durch.

Für das junge Röttinger Team ist der zweite Platz eine herausragende Leistung. Beim bayerischen Landespokals in der kommenden Saison erhofft man sich etwas Losglück, denn man würde sehr gerne auf einen Zweit- oder Drittligisten treffen.

Für den TSV Röttingen II waren im Einsatz: Simeon Baumann, Jonas Mehring, Steffen Kammleiter, Paul Henn, Johannes Sohn, Jannik Rein, Andreas Philipp, Leon Mittnacht, Leon Wunderlich. bd

