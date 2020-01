Oberligist Kirchheim für Wettkampf zu Gast

Die Kunstturner vom Verbandsligisten FC Viktoria Hettingen empfangen im Jubiläumsjahr der 100-jährigen Vereinsgeschichte den Oberligisten SG Kirchheim zu einem Freundschaftswettkampf am Freitag 17. Januar, in Hettingen. Der Wettkampf bildet somit den Auftakt der zahlreichen Jubiläumsveranstaltungen in diesem Jahr. Wettkampfbeginn ist um 20 Uhr in der Hettinger Sporthalle. Das Trainerduo David Dittrich und Tobias Schmelcher sehen diesen Wettkampf als Vorbereitung für die im März beginnende Verbandsligasaison und hoffen auf zahlreiche Unterstützung der Zuschauer. / fch

