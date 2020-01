Nur schwache Beteiligung

Im renommierten Sindelfinger Glaspalast wurden die Baden-Württembergischen Seniorenmeisterschaften ausgetragen – für viele Senioren einer der Höhepunkte zu Beginn der neuen Saison.

Annette Lehr von der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim nahm die Gelegenheit wahr, um zu Beginn der Saison ihre Form zu testen. Leider war die Beteiligung in vielen Altersklassen sehr schwach, so dass Entscheidungen wie Läufe mit anderen Altersklassen zusammen ausgetragen wurden.

Für Annette Lehr war es der erste Start in der Altersklasse W50. Beim Sprint und den 200 Metern ist da kein Unterschied zu der AK W45. Aber über die 60 Meter Hürden galt es für Annette Lehr, sich auf neue verkürzte Abstände im Anlauf zur ersten Hürde und zwischen den Hürden einzustellen. So weit es in normalen Sporthallen geht, wurde das im Training geübt und die Motivation war da, es im Wettkampf zu wagen.

In ihrem Lauf mit Läuferinnen anderer Altersklassen stolperte Annette Lehr mehr zur ersten Hürde, es fehlte das nötige Tempo, und es konnte zwischen den Hürden auch nicht gesteigert werden. 12,60 Sekunden brachten ihr den Titel in der AK W50. Über die 60 Meter gab es dann mit Andrea Kallenbach/Oberderdingen eine Konkurrentin. Mit 9,39 Sekunden war Lehr dann die Schnellere der beiden, was Platz eins und die Goldmedaille brachte. Über die 200 Meter stellten sich wieder zwei Läuferinnen in der AK W50 dem Starter. Rahel Dengler/VFL Sindelfingen sicherte sich den Titel in 30,41 Sekunden vor Annette Lehr, die die Hallenrunde in 32,99 Sekunden zurücklegte. hl

