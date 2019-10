Nur ein Sieg in fünf Spielen

Die Sportkegler des SV Seckach kommen in diesem Jahr nicht so richtig Form. Die Herren haben nach fünf Spielen nur einen Sieg. Also lautet das Motto für das nächste Heimspiel am 26. Oktober: „ Es kann nur besser werden.“ Nicht besser geht es bei der gemischten Mannschaft, die aus vier Spielen nur einen Sieg holte. Besser machen es die Frauen auf Tabellenplatz drei. Die Spiele an diesem Wochenende endeten:

Spvgg. Eschenau – SV Seckach H. mit 5:3 Punkten und 3215:3113 Holz. Gespielt haben: Florian Arthofer (543), Markus Münnich (518), Rainer Miesch (514), Reinhold Winter (556), Markus Winter (487) und Jürgen Retter (495 Holz).

Spvgg Eschenau – SV Seckach g. mit 6:2 Punkten und 2926:2853 Holz. Gespielt haben: Florian Arthofer (478), Gabriele Büchler (509), Artem Luskovskij (464), Helmar Arthofer (436), Vanessa Arthofer (485) und Sven Arthofer (481).

TSG Backnang – SV Seckach D. mit 1:5 Punkten und 1846:1990 Holz. Gespielt haben: Anni Hoffmann (518), Sylvia Thierl und Birgit Münnich (493), Stefanie Pistor (492) und Barbara Hoffmann (487 Holz). Die nächsten Heimspiele finden statt am. 26. Oktober um 12.30 Uhr: SV Seckach H. – SV Mettingen II, 26. Oktober, um 16 Uhr: SV Seckach D. – TSV Denkendorf, 27. Oktober, um 11 Uhr: SV Seckach g. – Spvgg. Möckmühl. svs

