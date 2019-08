Nachwuchs am Ende vorne

Igersheim.Nach einer kräftezehrenden Medenrunde qualifizierten sich sechs ambitionierte Spieler um den intern ausgetragenen Doppel-Cup 2019 der Tennisabteilung des FC Igersheim. Im ersten Doppel siegten Roland Stammel/Dominik Schnabel mit 8:1 gegen Philipp Häusler/Siegfred Muhler. Parallel brachte sich Franz Nimmrichter mit einem 5:0 gegen Dieter Eder in Form. Im zweiten Doppel revanchierte sich Eder an der Seite von Stammel mit einem 8:1 gegen Nimmrichter/Häusler. Muhler spielte im Warmhalteeinzel seine Erfahrung mit einem 4:2 gegen Schnabel aus. Im dritten Doppel spielte Schnabel an der Seite von Nimmrichter stark auf. Mit einem 2:6 hatten Eder/Muhler das Nachsehen. Abteilungsleiter Häusler gratulierte Sportwart Stammel zu einem 3:7 im parallel geführten Bewegungseinzel.

Im Finale führten Stammel/Nimmrichter bereits 5:2 und mehrmaligen Vorteilen, doch die motivierten Fighter Muhler/Schnabel konterten mit sechs Spielen in Folge zum 5:8. Mit drei Siegen in den Doppeln wurde somit das Nachwuchstalent Dominik Schnabel vor Roland Stammel Tennisdoppelmeister der TA FC Igersheim. fci

