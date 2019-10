Mudau I führt in Oberliga des Kreises

19 Mannschaften sind in drei Wettkampfklassen angetreten, um in zehn Wettkämpfen das beste Team und den beständigsten Einzelschützen in der Disziplin Luftgewehr Auflage zu ermitteln. Zum Auftakt der Kreisliga-Wettkämpfe brachte sich der SV Mudau I mit 933,5 Ringen in der Kreisoberliga in Führung.

In der Einzelwertung erreichte Anton Schmitt vom SV Hettingen mit 313,2 Ringen das höchste Ergebnis.

Erster Spitzenreiter der Kreisliga A ist mit 923,5 Ringen die SG Buchen III und Wolfgang Friedel, SV Schloßau war mit ausgezeichneten 315,4 Ringen der beste Einzelschütze. In der Kreisliga B setzte sich der SV Altheim II mit 916,1 Ringen an die Spitze der Wertung und hatte mit Elke Neuberger, sie erzielte 307,5 Ringe, den besten Einzelschützen in seinen Reihen.

Kreisoberliga: SG Buchen I – KKS Osterburken I 929,5:914,1; SV Mudau I – SV Altheim I 933,5:926,3; SGi Walldürn I – SV Hettingen I 930,1:928,0. – Einzel: Anton Schmitt, SV Hettingen, 313,2; Brigitte Schneider, SGi Walldürn, 313,0; Simone Bärhausen, SV Mudau, 312,6; Hannelore Müller, SG Buchen, 312,5; Raimund Müller, SV Altheim, 311,4. – Tabelle: 1. SV Mudau I 933,5; 2. SGi Walldürn I 930,1; 3. SG Buchen I 929,5; 4. SV Hettingen I 928,0; 5. SV Altheim I 926,3; 6. KKS Osterburken I 914,1.

Kreisliga A: SG Buchen II – SV Rippberg I 922,0:909,9; SV Schloßau I – SV Hainstadt I 919,5:901,6; SV Mudau II – SG Buchen III 919,1:923,5. – Einzel: Wolfgang Friedel, Schloßau, 315,4, Max Ackermann, SG Buchen, 314,3; Gerhard Mechler, SV Mudau, 313,4; Karlfried Dieterle, SV Mudau, 310,2; Achim Schubert, SG Buchen, 308,4. – Tabelle: 1. SG Buchen III 923,5; 2. SG Buchen II 922,0; 3. SV Schloßau I 919,5; 4. SV Mudau II 919,1; 5. SV Rippberg I 909,9; 6. SV Hainstadt I 901,6.

Kreisliga B: SSV Hornbach I – SG Buchen IV 907,5:868,9; SV Hettingen II (ohne Gegner) 891,4, SV Rippberg II – SG Buchen V 863,0:878,2; SGi Walldürn II – SV Altheim II 887,3:916,1. – Einzel: Elke Neuberger, SV Altheim, 307,5; Bernd Neuberger, SV Altheim, 304,6, Richard Popp, SV Rippberg, 304,5, Isolde Adler, SV Altheim, 304,0; Roland Friedrich, SSV Hornbach, 303,6. – Tabelle: 1. SV Altheim II 916,1; 2. SSV Hornbach I 907,5; 3. SV Hettingen II 891,4; 4. SGi Walldürn II 887,3, 5. SG Buchen V 878,2; 6. SG Buchen IV 868,9; 7. SV Rippberg II 863,0. Bie

