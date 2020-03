Masters-Titel ins Taubertal entführt

Die TV-Schwimmsportler aus Bad Mergentheim machen wieder einmal bei einer großen Veranstaltung von sich reden.

Bei den offenen baden-württembergischen Meisterschaften der Langen Strecken 2020 waren die Masters der Schwimmsport-Abteilung des TV Bad Mergentheim weiter auf Goldkurs.

Drei Titel für den TV

In der Traglufthalle in Stuttgart Untertürkheim schwamm Pauline Bauer (Jahrgang 1997) in der Altersklasse 20, Heike Fischer (Jahrgang 1971) und Dirk Fischer (Jahrgang 1971) in der Altersklasse 45 über 400 Meter Lagen jeweils auf den ersten Platz und holten damit drei baden-württembergische Masters-Meistertitel ins Taubertal.

Mit zwei Silbermedaillen für Jana Fischer und jeweils Platzierungen unter den ersten Zehn für Leon Bastron und Vincent Straub setzten auch die Top-Schwimmer ihre Erfolgsserie fort.

Jana Fischer (Jahrgang 2004) schwamm persönliche Bestzeit über 400 Meter Lagen und gewann nur knapp geschlagen die Silbermedaille der Jahrgangswertung 2004. In der offenen Klasse bedeutete ihre Zeit von 05:21,30 Minuten Platz neun.

Auch über 1500 Meter Freistil wurde Jana mit persönlicher Bestzeit baden-württembergische Vizemeisterin des Jahrgangs 2004.

Leon Bastron (Jahrgang 2008) startete über 800 Meter Freistil und wurde mit persönlicher Bestzeit Zehnter seines Jahrgangs.

Vincent Straub (Jahrgang 2006) verbesserte seine persönliche Bestzeit deutlich und erreichte den neunten Platz in der Jahrgangswertung 2006. tv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.03.2020