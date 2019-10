Lichtermuseum in Wettersdorf besucht

Hollerbach/Oberneudorf.Einen schön gestalteten Familienausflug führte der Kirchenchor Hollerbach- Oberneudorf durch. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Friedbert Röckel nutzte man bei einem gemeinsamen Mittagessen in Gottersdorf die Zeit und Möglichkeit, um sich in austauschen zu können. Viele Proben, gelungene Auftritte und Gestaltungen von Gottesdiensten boten hierzu Gesprächsinhalte und Erinnerungen. Nach einem Spaziergang durch die herbstliche Natur ging es am Nachmittag weiter nach Wettersdorf in das Lichtermuseum. Die Teilnehmer wurden durch Dorothea Berberich, Tochter des Museumsgründers Walter Frenzl, in den Räumen der alten Schule begrüßt. Mit viel Freude und Leidenschaft sowie profundem Wissen präsentierte sie zur Einführung einige besondere Exponate der Ausstellung, bevor es in Gruppen durch das sehenswerte Museum ging. Über 2000 interessante Objekte in mehr als 60 übersichtlichen Gruppen wurden bestaunt. Diese Zeugen des Lichts zeigten eindrucksvoll den Ideenreichtum und Erfindergeist der Vorfahren. Ob Laternen, Kerzen und Wachsstöcke oder Bergsteigerlampen bis hin zu Motorrad- und Schiffsbeleuchtungen, alle Teilnehmer waren beeindruckt von der Vielfalt der gezeigten Objekte. Der gelungene Tag und das gemeinsame Erlebnis fanden danach bei Kaffee und Kuchen seinen Ausklang. Wbe

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.10.2019