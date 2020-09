Lediglich „Heimspiele“

20 Mannschaften sind in drei Wettkampfklassen angetreten, um in zehn Wettkämpfen das beste Team und den beständigsten Einzelschützen in der Disziplin Luftgewehr Auflage zu ermitteln. Um die Risiken in der aktuellen Situation zu minimieren, haben die Senioren entschieden die Wettkampfrunde als sogenannte Fernwettkämpfe zu absolvieren; d. h. jedes Team schießt seine Ergebnisse nur auf heimischem Stand.

Die Ergebnisse im Überblick:

Kreisoberliga: SG Buchen I – KKS Osterburken I 943,4:916,6; SV Mudau I – SV Altheim I 941,1:942,3; SGi Walldürn I – SV Hettingen I 929,2:923,8. – Einzel: Bernd Thimm, SV Altheim, 317,3; Manfred Mechler, SG Buchen, 317,2; Simone Bärhausen, SV Mudau, 315,5; Hannelore Müller, SG Buchen, 314,2; Stefan Straub, SV Mudau 313,1. – Tabelle: 1. SG Buchen I 943,4; 2. SV Altheim I 942,3; 3. SV Mudau I 941,1; 4. SGi Walldürn I 929,2; 5. SV Hettingen I 923,8; 6. KKS Osterburken I 916,6.

Kreisliga A: SG Buchen II – SV Altheim II 924,5:921,1; SV Schloßau I – SV Hainstadt I 924,2:913,7; SV Mudau II – SG Buchen III 920,4:917,9. – Einzel: Gerhard Mechler, SV Mudau, 316,1; Wolfgang Friedel, Schloßau, 312,8; Dr. Isolde Adler, SV Altheim, 312,6; Max Ackermann, SG Buchen, 310,5; Georg Schädle, SG Buchen 308,2. – Tabelle: 1. SG Buchen III 924,5; 2. SV Schloßau I 924,2; 3. SV Altheim II 921,1; 4. SV Mudau II 920,4; 5. SG Buchen III 917,9; 6. SV Hainstadt I 913,7.

Kreisliga B: SSV Hornbach I – SG Buchen IV 912,6:915,0; KKS Osterburken II – SV Hettingen II 913,7:906,2; SV Rippberg II – SG Buchen V 900,4:898,6; SGi Walldürn II – SV Rippberg I 898,6:912,8. – Einzel: Bernd Mackert, SV Hettingen, 311,1; Bernhard Schmidt, SV Rippberg, 309,0; Roger Höly, SGi Walldürn, 307,5; Gisela Schädle, SG Buchen 307,5; Kuno Bauer, SV Rippberg, 306,3. – Tabelle: 1. SG Buchen IV 915,0; 2. KKS Osterburken II 913,7; 3. SV Rippberg I 912,8; 4. SSV Hornbach I 912,6; 5. SV Hettingen II 906,2; 6. SV Rippberg II 900,4; 7. SGi Walldürn II 898,6; SG Buchen V 898,6.

