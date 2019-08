Lange „Dienstreise“ des Wolfpacks nach Freiburg

Gerade mal eine Woche nachdem sich der designierte Oberligameister Freiburg Sacristans eindrucksvoll im Deutschordenstadion präsentiert hat steht am Sonntag, 21. Juli, das Rückspiel im Freiburger Sportpark nahe des dortigen Dreisamstadions an. Erwartet wird angesichts der aktuellen Wetterprognosen eine Hitzeschlacht, die den Taubertälern neben den Reisestrapazen einiges abverlangen wird.

Für die Kurstädter, die drei Spieltage vor Saisonende auf dem fünften Tabellenplatz und damit im gesicherten Mittelfeld rangieren, wird angesichts der Hinspielniederlage vom vergangenen Wochenende nur wenig mehr als das Sammeln von Erfahrung zu holen sein. Indirekte Gefahr droht höchstenfalls von den Fellbach Warriors, die vier Punkte zurückliegen und im Samstagsspiel beim Tabellenzweiten Tübingen Red Knights antreten, für den allerdings höchst unwahrscheinlichen, aber dennoch theoretisch möglichen Fall, dass diese alle drei restlichen Spiele für sich entscheiden und dem Bad Mergentheimer Wolfpack kein Punktgewinn in dieser Saison mehr gelingt.

Für die Tübinger immerhin geht es um den Erhalt des Relegationsplatzes, der von den Badener Greifs und den Reutlingen Eagles noch streitig gemacht werden kann. Was die Minuspunkte angeht, trennen diese drei Teams lediglich zwei Punkte, so dass hier noch alles offen ist. Da Karlsruhe und Reutlingen ebenso am Samstag gegeneinander antreten, wird das Wochenende eine Vorentscheidung über Auf- und Abstieg bringen.

Die höchsten Erwartungen an diesen Spieltag schüren freilich die Freiburg Sacristans, können sie doch mit einem Sieg über Bad Mergentheim schon vorzeitig alles klar machen und den Meisterpokal entgegennehmen. So werden sie aller Voraussicht nach auch die Unterstützung ihrer Jugendspieler in Anspruch nehmen, die am letzten Wochenende ihre Saison in der obersten Jugendliga GFL Juniors Süd mit einem hervorragenden dritten Platz abgeschlossen haben und nun den ohnehin schon riesigen Kader der Breisgauer verstärken werden.

„So wie wir die Freiburg Sacristans in Bad Mergentheim erlebt haben, werden sie ihren Heimspieltag am Sonntag mit voller Konzentration vorbereiten und nichts dem Zufall überlassen“, so Wolfpack-Vorstand Klaus Volkert in Erwartung eines großartigen Footballfestes.

Wie immer bei Auswärtsspielen besteht für Wolfpackfans nach Anmeldung Gelegenheit zur Mitfahrt im Mannschaftsbus. Die Abfahrt ist bereits um 8 Uhr beim Deutschordenstadion, der Kick-Off um 15 Uhr. Daheimgebliebene Fans werden wie gewohnt mit einem Liveticker auf dem Laufenden gehalten. kv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.07.2019