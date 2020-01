Können unter Beweis gestellt

Mit einem Freundschaftswettkampf der Kunstturner begann das große Jubiläums-Programm aus Anlass des 100-jährigen Bestehens des FC Viktoria Hettingen. Unter den fast 200 Zuschauern waren auch die Vorsitzenden der Vorstands, Timo Steichler, Manuel Dittrich und Christoph Holderbach.

Die jahrelange Turnerfreundschaft zwischen dem FC Hettingen und den Gästen von der SG Kirchheim, deren Ursprung auf Walter Müller und Harald Claas zurückzuführen ist, ermöglichte diesen spannenden Auftakt. Walter Müller war es auch, der durch sein aktives und engagiertes Wirken über Jahrzehnte hinweg dem Kunstturnen in Hettingen den Weg bereitete.

Da es sich um einen Freundschaftswettkampf vor der anstehenden Verbandsligarunde handelte, war es für die Nachwuchstalente die ideale Gelegenheit ihr Können unter Beweis zu stellen und damit auch im Hinblick auf die Mannschaftsaufstellung einen bleibenden Eindruck beim Trainerstab zu hinterlassen.

Der Wettkampf endete mit einem Gesamtsieg der Hettinger Kunstturner (254,15:222,8 Punkte). Bester Einzelturner des Tages war Pascal Briem mit 65,1 Punkten, gefolgt von Robert Balint mit 60,4 Punkten.

Das Kampfgericht bildete an diesem Abend Anita Briem, Cornelius Magin, Christof und Lisa Mackert. Jugendleiter Michael Schmelchers. Souverän und fachkundig moderiert wurde der Freundschaftswettkampf von Lukas Schmidt.

Der erste Heimwettkampf des FC Viktorita Hettingen in der Verbandsliga gegen die WKG Sasbach/Renchtal wird am Samstag, 7. März, um 13 Uhr in der Turnhalle in Hettingen stattfinden. ls

