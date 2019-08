Keine trifft besser als Angelika Lehnert

Buchen.Strahlende Gesichter zeigten die Teilnehmer der SG Buchen nach den Landesmeisterschaften 2019 beim Fototermin in der Sportschießanlage. Mit Recht, denn hervorragende Platzierungen und Medaillen erkämpften sich die Buchener Schützen im großen Teilnehmerfeld. Ganz weit vorn – nämlich auf den ersten Platz – und somit mit der Goldmedaille ausgezeichnet ließ Angelika Lehnert in der Disziplin Luftpistole/DamenIV/Einzel mit 352 Ringen alle Mitkämpfer hinter sich.

Auch die Silbermedaille nahm Lehnert in der Disziplin KK-Sportpistole/ Damen III/Einzel mit 522 Ringen gleich mit nach Hause. Dass Angelika Lehnert nicht nur bei den Buchener Schützen Treffsicherheit beweist, sondern auch in ihrem Beruf die Nase vorn hat, zeigte sie bei den Polizeilandesmeisterschaften (PLM) im Schießen, die im dreijährigen Rhythmus stattfinden. Die DPM im darauffolgenden Jahr. Austragungsort 2020 wird die Anlage in München Hochbrück sein.

Treffsichere Schützin

In diesem Jahr wurden die PLM am 17. und 18. Juli in Pforzheim beim LLZ durchgeführt. Mit diesem „Heimvorteil“ bestätigte die Buchener Schützin ihre Treffsicherheit bei den offenen Landesmeisterschaften mit bestem Erfolg. In der Disziplin 25 Meter Sportpistole verbesserte sie sich erneut und erkämpfte sich mit dieser Leistung (546 Ringe) den Tittel Polizeilandesmeisterin. In der Disziplin Dienstpistole (Gebrauchswaffe) erkämpfte sie sich den zweiten Platz mit 353 Ringen.

Auch Max Ackermann durfte wiederum bei den Platzierten nicht fehlen. Die Silbermedaille in KK 100 Meter/Herr IV/Einzel mit 265 Ringen wurde ihm auf dem Sieger Treppchen überreicht. Weitere Platzierungen: 7. bei KK 100 Meter mit 276 Ringen; 6. Platz bei KK 3x20 mit 534 Ringen und 5. Platz bei KK-Liegend mit 581 Ringen. Bei den Auflage-Disziplinen zeigten Hannelore Müller, Jürgen Sillmann und Thomas Noe ihr Können. Drei Bronzemedaillen brachte dabei Hannelore Müller mit nach Hause. In den Disziplinen KK 100 Meter/ Senioren II/weiblich/Mannschaft erzielte sie 304,9 Ringe; bei KK 50 Meter/Senioren III/weiblich/Mannschaft 2194,7 Ringe und schließlich bei Luftgewehr/Senioren III/weiblich/Einzel 313,2 Ringe.

Ebenfalls die Bronzemedaille erkämpfte sich Jürgen Sillmann in KK-Sportpistole/Senioren I/männlich/Einzel mit 281 Ringen und bei 50 Meter Pistole/Senioren I/männlich/Einzel mit 269 Ringen den vierten Platz. Thomas Noe Noe erkämpfte sich bei Luftgewehr/Senioren I/männlich/Einzel den sechsten Platz.

Tristan Häfner startete bei Bogen Recurve in der Schülerklasse und erkämpfte sich mit 450 Punkten den hervorragenden siebten Platz.

Als weitere Teilnehmer für die SG kämpften auf Landesebene: Siegbert Schuch, Manfred Lüdtke, Michelle Mages, Jeanette Slusarek, Franco Gramlich, Willi Biemer, Siegmund Gross und Werner Mächtel. asc

