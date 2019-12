Kein Rezept gegen den Favoriten

TSV Buchen – SV Heilbronn am Leinbach 18:31

Buchen: Kleinert (Tor), Weber (1), Walter, Schäfer (9/davon vier Siebenmeter), Engelmann (1), Böhrer (2), Kraft, Schneider, Sohns (1), Dambach (4), Friedmann, Grollmuss.

Die Handball-Frauen des TSV Buchen durften wieder zuhause „ran“ gegen den SV Heilbronn am Leinbach. Die Heilbronner gingen als klarer Favorit in die Partie, dennoch waren die Mädels von Trainer Hollerbach motiviert, den Gegner zumindest in Schach zu halten und 60 Minuten guten Handball zu zeigen.

In den ersten Minuten schien der Vorsatz auch umgesetzt zu werden. Die Abwehr stand gut, und einige technische Fehler der Gegner spielten zusätzlich in die Karten der Hausherrinnen. Nach zwölf gespielten Minuten bei dem Spielstand von 3:4 nahm der Heilbronner Trainer die erste Auszeit, um seine Mannschaft wachzurütteln.

Auch das Trainergespann Hollerbach/Grollmuss appellierte an die Akteurinnen, weiterhin konzentriert zu spielen und mehr Durchschlagskraft im Angriff zu zeigen. Doch irgendwie war die Luft jetzt schon raus. Vorn spielte man nur Parallel am Neun-Meter und zunehmend fingen die Heilbronner das Spielgerät raus und erzielten ihre Tore durch Konter. Selbst den immer gleichen Freiwurfblock der Gegner bekam der TSV nicht in den Griff. So ging es mit einem Zehn-Tore-Rückstand (6:16) in die Kabine.

Hängende Köpfe und Ratlosigkeit bei den Mädels versuchten die Trainer mit einem neuen Lösungsansatz in der zweiten Halbzeit wieder zu richten.

Der Angriff wurde umgestellt auf 4:2. Mit zwei Kreisläufern erhofften sich Hollerbach und Grollmuss, mehr Bewegung ins Spiel zu bringen und somit auch mehr Lücken zu reißen. Der TSV schaffte es nun, die notwendigen Tore zu erzielen, jedoch besteht ein Spiel nicht nur aus dem Angriff.

Die Abwehr passte nicht und technische Fehler im Angriff ließen sich auch nicht vermeiden. Sieben-Meter wurden nicht verwandelt und die Heilbronner konnten weiter ihren Vorsprung ausbauen. Am Ende zeigte die Anzeigetafel einen deutlichen Endstand von 18:31 für die Gäste aus Heilbronn.

Unterm Strich fehlte es an Durchschlagskraft und Ideen sowohl im Angriff als auch in der Abwehr. Für die nächste Woche gilt es nun nochmals an Fehlern zu arbeiten und Lösungen zu finden, bevor am Sonntag, 15. Dezember, das letzte Hinrundenspiel gegen den TSV Hardthausen ansteht.

