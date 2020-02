Karalina mischt oben mit

Karalina Klein von TV Bad Mergentheim (Bild) hat sich als einzige jugendliche Badmintonspielerin aus den Landkreisen Main-Tauber, Hohenlohe und Schwäbisch Hall für die Baden-Württembergische Rangliste qualifiziert. Für die 12-jährige Sportlerin war diese Teilnahme ein weiterer großer Schritt und eine verdiente Belohnung für ihren unermüdlichen Trainingseifer. In der höheren Altersklasse Mädchen U15 merkte man ihr den Respekt im Konzert der Großen nicht an. In ihrer ersten Runde der 16 Besten aus Baden-Württemberg siegte sie eindrucksvoll und überlegen und auch gegen körperlich überlegenere Gegnerinnen leistete sie tapfere Gegenwehr und rief dabei ihr Spielpotential ab. Mit dem 11. Platz waren Karalina Klein und ihr Trainer Thomas Beiersdorf sehr zufrieden. Weitere Infos zur Jugendarbeit der Badmintonabteilung des TV Bad Mergentheim unter: www.badminton-mgh.de. be/Bild: Hackmann

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.02.2020