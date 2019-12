Kaludra hört auf

Zum Ende der laufenden Saison 2019/2020 wird Arben Kaludra seine Trainertätigkeit beim SV Wachbach auf eigenen Wunsch aus familiären und beruflichen Gründen nach drei äußerst erfolgreichen Jahren beenden.

Zur neuen Saison wird Marco Reuß (zur Zeit noch Trainer bei der SGM Markelsheim/Elpersheim) die Verantwortung als Cheftrainer beim SV Wachbach übernehmen. „Marco ist ein absoluter Fußballfachmann, der für den Fußball brennt, und hervorragend in das Vereinskonzept des SV Wachbach passt“, sagt Abteilungsleiter Jordan Murphy. „Als Trainer hat er bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass er sowohl erfahrene als auch talentierte Spieler weiter entwickeln kann.“ Als Co-Trainer wird ihm weiter Tobias Botsch fachlich zur Seite stehen, der in den vergangenen drei Jahren einen wesentlichen Anteil zur Weiterentwicklung und den sportlichen Erfolgen der Mannschaft beigetragen hat. Komplettiert wird das Trainerteam durch den langjährigen Torwarttrainer Jürgen Ertl. „Wir vom SV Wachbach freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit dem neuen Trainerteam und sind fest davon überzeugt, unsere ambitionierten Ziele auch über die laufende Saison hinaus weiterhin erreichen zu können.“

Von Anfang an hatte Wachbachs Trainer Arben Kaludra geplant, nach zwei oder drei Jahren aufzuhören und dies auch dem Verein damals so kommuniziert. „Nach einer gewissen Zeit braucht jede Mannschaft neue Impulse. Ich möchte aufhören, bevor diese Notwendigkeit eintritt“, sagte er im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. „Wenn man den Trainerjob akribisch betreibt, kostet das unheimlich viel Energie und Zeit, die man an anderer Stelle einsparen muss“, so Kaludra. „Gleichwohl sind der Entwicklungsfähigkeit einer Mannschaft in der Bezirksliga durch die Rahmenbedingungen natürliche Grenzen gesetzt. Tobi Botsch, Jürgen Ertl (die als Co- und Torwart-Trainer erhalten bleiben) und ich konnten in den letzten drei Jahren gute Fortschritte erzielen und werden auch bis zum Sommer intensiv weiterarbeiten.“

Die Entscheidung sei ihm alles andere als leicht gefallen, betonte Kaludra. „Schließlich brenne ich immer noch für die Mannschaft und den Verein. Ich nehme mich aber auch nicht zu wichtig, der SV Wachbach spielt seit 45 Jahren Bezirksliga und wird das auch mit einem neuen Trainer tun.“ rst

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.12.2019